Россиянин поймал змею с двумя головами

Житель дома на улице Лифалида в Вадинске столкнулся с необычным природным явлением - двуглавой змеей. Пресмыкающееся удалось поймать.

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Снимок змеи опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

«Ужасно, страшно», «Змей Горыныч существует!» - прокомментировали находку вадинцы.

penzainform.ru

Двуглавые змеи представляют собой редкость. Поймать такую особь - большая удача. Ученые говорят, что такие пресмыкающиеся не живут долго, погибая в первые же дни после своего рождения.