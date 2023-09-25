День 25 сентября в истории

Чем примечательна эта дата.

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Всемирный день фармацевта

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Учрежден советом Международной фармацевтической федерации на Всемирном конгрессе фармации и фармацевтической науки в 2009 году. Дата приурочена ко дню созданию этой организации в 1912 году.

В ряде государств существуют и свои профессиональные праздники фармацевтов. К примеру, в России его отмечают 19 мая, в США — 12 января, в Беларуси — 15 октября.

80 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны от немецко-фашистской оккупации был освобожден Смоленск

В июле — сентябре 1941 года в Смоленской области шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Сражение за Смоленск длилось больше двух недель, но под напором превосходящих сил противника части Советской армии в ночь на 29 июля 1941 года были вынуждены оставить город.

Смоленск находился в оккупации 26 месяцев. За это время были уничтожены все промышленные предприятия города, 23 больницы, 33 школы, электростанция, водопровод, трамвайное депо, железнодорожный узел, оба моста. Были убиты более 135 тысяч военнопленных и мирных жителей, свыше 20 тысяч человек угнаны на принудительные работы в Германию. В годы оккупации в Смоленске действовало подполье, в котором участвовали свыше 63 тысяч смолян.

В сентябре 1943 года началась Смоленско-Рославльская наступательная операция. Перед войсками Калининского и Западного фронтов была поставлена задача завершить разгром немецко-фашистских войск на Смоленском и Рославльском направлениях, освободить Смоленск и Рославль и развить наступление на Оршу и Могилев.

25 сентября 1943 года соединения 31-й и 5-й армий, форсировав Днепр, освободили Смоленск, а соединения 10-й армии — Рославль.

В 1985 году Смоленску было присвоено почетное звание «город-герой».

260 лет назад (1763) по указу Екатерины II в Москве был открыт Павловский госпиталь (ныне — городская клиническая больница № 4)

Это лечебное заведение — одна из первых публичных больниц в России. Она была открыта в честь выздоровления цесаревича Павла, будущего императора Павла I. Осенью 1762 года он вместе со своей матерью Екатериной II прибыл в Москву на коронационные торжества, после которых внезапно заболел. Во время болезни он дал обет после выздоровления устроить в Москве бесплатную лечебницу для бедных.

Больница была открыта в загородном доме генерал-прокурора Александра Глебова, взятого в казну за долги. Она была бесплатной и предназначалась для лечения бедных и неимущих. Финансировалось лечебное заведение из личных средств цесаревича Павла Петровича. После его трагической кончины оно перешло под опеку к его супруге — вдовствующей императрице Марие Федоровне.

Сегодня городская клиническая больница № 4 рассчитана на прием более 600 пациентов. Ежегодно здесь стационарную помощь получают около 30 000 человек, амбулаторную — свыше 60 000.

205 лет назад (1818) была проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку