Почему Сталин решил «обезглавить» Красную Армию: главные версии

В 1936 году началась масштабная волна репрессий против командного состава РККА, достигнув своего пика в период 1937-1938 гг. В результате этих репрессий были уничтожены трое из пяти маршалов Советского Союза, 13 из 15 командармов и флагманов 1-го и 2-го рангов, а также все 16 армейских комиссаров 1-го и 2-го рангов. Кроме того, пострадали 50 из 57 комкоров, 25 из 26 корпусных комиссаров, 154 из 186 комдивов, 58 из 64 дивизионных комиссаров и 401 из 456 командиров полков. Репрессии также затронули многих командиров среднего и низшего звена. Историки различают разные цифры, от 17 тысяч до 30, 50, 70 и даже ста тысяч, однако, скорее всего, более низкие цифры ближе к истине, так как не все увольнения из рядов вооруженных сил сопровождались казнью или арестом офицеров. Однако, стоит отметить, что чем выше был ранг командира, тем больше вероятность его уничтожения.

Сталин знал, что СССР неизбежно будет участвовать во Второй мировой войне. Тем не менее, почему он решил уничтожить практически всю верхушку кадровых военных в стране перед войной?

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Гитлеровская провокация

Традиционная версия, основанная на секретном докладе Н. С. Хрущева на ХХ съезде КПСС, которая утверждает, что причиной репрессий стала неадекватность Сталина, не дает полного объяснения. Она не объясняет, почему Сталин, который был дальновидным во многих вопросах, включая внешнюю политику, вел себя как параноик в отношении армейской верхушки и других элитных кругов СССР, которые также подверглись репрессиям.

Вполне естественно, что речь должна идти о дезинформации Сталина либо о реальной борьбе за власть между группировками в советском руководстве.

Версия о дезинформации стала распространённой сначала на Западе и в кругах российской эмиграции после выхода в свет в 1956 году мемуаров бывшего шефа внешней разведки службы безопасности Третьего рейха Вальтера Шелленберга «Лабиринт».

Правда, были и остаются сомнения в подлинности этих мемуаров, опубликованных уже после смерти их автора. А также есть сомнения в том, что, если даже они и подлинные, их автор рассказал только правду о событиях, к которым был причастен.

Шелленберг утверждал, что Гитлер целенаправленно спровоцировал кампанию репрессий против кадров РККА, подбросив Сталину по каналам разведки и в конечном счёте через президента Чехословакии Эдварда Бенеша материалы, якобы изобличавшие верхушку РККА в тайных связях с германскими спецслужбами.

Эта версия стала с той поры обыгрываться во многих публикациях. Детали механизма, с помощью которого Гитлер подготовил изобличающие документы и заставил Сталина поверить в их подлинность, расходятся у разных авторов. Но суть версии остаётся неизменной: Гитлер переиграл Сталина, вынудив того обезглавить собственную армию перед началом войны.

Что сталинские репрессии против РККА стали очень желанным шагом для нацистского руководства, свидетельствуют, например, такие слова Гитлера, сказанные на оперативном совещании 31 июля 1940 года, посвящённом подготовке войны с СССР: «Восемьдесят процентов командных кадров Красной Армии уничтожены. Красная Армия обезглавлена, ослаблена как никогда. Нужно воевать сейчас, пока кадры не выросли вновь».

Заговор против Сталина и… Гитлера

Не все считают, что гитлеровские материалы против маршала Тухачевского «и компании» были фальсифицированы Гитлером. Писатели на исторические темы Александр Колпакиди и Елена Прудникова давно развили гипотезу о «двойном заговоре» в вермахте и РККА одновременно против Гитлера и Сталина. В их книге, так и озаглавленной – «Двойной заговор. Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи» (2000) – они утверждали, что между группой Тухачевского и группой генералов и высших офицеров вермахта имелся контакт с целью свергнуть обоих диктаторов в случае начала войны между СССР и Германией.

Гитлер, подбрасывая Сталину компромат на Тухачевского и его соратников, надеялся тем самым спровоцировать заговорщиков в верхушке вермахта на неосторожные шаги и обнаружение себя самих. Последнего ему сделать не удалось. Но цели-минимум – ослабление командных кадров РККА – он достиг. Правда, авторы этой гипотезы не считали сталинские репрессии фактором, ослабившим РККА накануне войны. Наоборот, доказывают они, Сталин избавился от тех, кто мог бы в 1941 году совершить попытку предательского переворота, подобно той, которую предприняли высшие офицеры вермахта 20 июля 1944 года.

Кстати, главной причиной возникновения версии о реальном заговоре Тухачевского «и компании» против Сталина послужило как раз неудавшееся покушение на Гитлера, ставшее следствием многолетней подпольной деятельности заговорщиков, и известные высказывания Гитлера по этому поводу, что Сталин правильно сделал, уничтожив потенциальных предателей в армии задолго до начала войны.

Но факт офицерского заговора 20 июля 1944 года против Гитлера это ещё не доказательство наличия подобного заговора против Сталина в 1937 году.

Сталин предотвратил своё «20 июля» Однако не только историко-беллетристы, но и серьёзные статусные историки приходят к концепции реального заговора против Сталина в армейских верхах. Это утверждает в своих работах, например, профессор Орловского государственного университета Сергей Минаков.

Критики «теории заговора военных» обычно указывают на её недостаточную документальную обоснованность. Понятно, что верить показаниям, выбитым под пыткой, нельзя, а помимо них нет прямых данных, свидетельствующих о заговоре в верхах РККА. Но ведь если этот заговор был таким тайным, то и прямые его улики невозможно обнаружить. Мы можем судить лишь по косвенным фактам.

Согласно этим косвенным фактам, у Сталина были резонные опасения по поводу лояльности к нему высших офицеров РККА в случае большой войны. В командных кадрах Красной Армии было очень много выдвиженцев Льва Троцкого. И среди них первое место занимал Михаил Тухачевский. Сталин же мог доверять только своим собственным выдвиженцам (Ворошилов, Будённый, Тимошенко и т.п.).

Группа Тухачевского не зависела от Сталина, не видела в нём никакого авторитета. В случае военных трудностей вождю было невозможно проконтролировать поведение высшего командования вооружённых сил. Условия надвигавшейся мировой войны диктовали Сталину, в его логике принятия решений и системе управления, необходимость установить полный контроль над этой важнейшей силовой структурой, даже ценой временного ослабления её профессиональной готовности.