Как появились аптеки и кто был первым фармацевтом в мире

Ежегодно 25 сентября отмечается Всемирный день фармацевта (World Pharmacists Day). Это профессиональный праздник специалистов в области фармацевтики. "Рамблер" расскажет о том, как зарождалась эта важнейшая для мира профессия.

© Кадр из фильма "Лекарь. Ученик Авиценны"

На протяжении веков фармацевтическая наука играла фундаментальную роль в улучшении нашего общего благосостояния и продолжительности жизни. Некоторые из наиболее разрушительных болезней, в том числе бубонная чума, от которой погибло более 50 миллионов человек, и оспа, которая стала причиной 400 000 смертей только в 18 веке, теперь остались в прошлом благодаря ней.

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Но история фармации уходит корнями в далекое прошлое, когда к болезням начали относиться как к инфекциям, а не как к наказанию Божьему .

Лечение болезней в далекие времена

В доисторические годы лекарства состояли в основном из растительных продуктов и трав. Чтобы определить целебные свойства этих натуральных продуктов, наши предки работали эмпирически, методом проб и ошибок. Благодаря этому процессу они обнаружили, какие растения ядовиты, какие можно использовать в пищу и какие имеют терапевтическую ценность.

Самое интересное, что это лишь часть истории. Что касается восприятия смерти и болезней в доисторические времена, люди того времени не считали их природными явлениями. И наоборот, обычные болезни — от простуды до любой болезни, с которой можно было справиться с помощью травяных средств, — воспринимались как природные явления.

Однако серьезные болезни и смерть воспринимались совсем по-другому. Считалось, что эти болезни имеют сверхъестественное происхождение. Их причиной могло быть либо заклинание, наложенное на жертву, либо работа демона, либо даже результат действия разгневанного и оскорбленного бога

Что же касается лечения этих заболеваний, то по всем сегодняшним меркам оно было просто диковинным. Лечение заключалось в извлечении злого духа из пациента. Одним из примеров, который вызовет у вас трепет, является старая практика сверления отверстия диаметром 2,5–5 см в черепе пациента. Трепанированные черепа с этим самым отверстием были найдены в некоторых частях Европы и Перу. Есть даже свидетельства того, что некоторые из этих пациентов пережили эти процедуры!

Как мы видим, большую роль в лечении болезней в доисторическую эпоху играла религия, духи и магия. Врач и аптекарь были одним и тем же человеком, а лекарства часто сопровождались танцами и религиозными ритуалами.

Первые фармацевтические тексты были написаны на глиняных табличках в Месопотамии. В этих текстах упоминались травы, пиво, вино, кора деревьев и рецепты измельчения, кипячения и фильтрации этих ингредиентов в оздоровительных целях.

История фармацевтической науки (0-1200 гг. н. э.)

Вплоть до 1240 года нашей эры медицина и фармация были одним и тем же. Они также находились под сильным влиянием религии.

Гален (130–200 гг. н.э.) и приготовление лекарств

Гален был греческим врачом, который преподавал и практиковал фармацию и медицину в Риме. Он был первым, кто представил рецептуру лекарств — процесс смешивания двух или более веществ. Его практика управляла западным миром на протяжении 1500 лет, и его имя до сих пор ассоциируется с фармацевтическими препаратами на растительной основе (или «галеновыми препаратами»).

Первые аптеки (8 век)

Первые частные аптеки начали работать в Багдаде в конце восьмого века. Раньше в этих магазинах разрабатывались и продавались сиропы из натуральных ресурсов, консервы, алкогольные жидкости, кондитерские изделия и дистиллированная вода. В аптеке того времени можно было купить как деликатесы, так и лекарства.

Разделение фармации и медицины (1240 г. н.э.)

Примерно в 1240 году нашей эры аптека и медицина были официально отделены друг от друга. Разделение произошло во время правления короля Фридриха II в Пруссии, и впервые профессии врачей и фармацевтов, а также правила врачей и фармацевтов стали считаться двумя разными вещами.

До разделения фармации и медицины врач и фармацевт были одним и тем же человеком. Эти специалисты обычно изучали медицину и фармацию в Риме, Греции или на Ближнем Востоке. Их работа заключалась как в обследовании пациентов, так и в создании лекарств на растительной основе.

История продолжается (1729 – 1928)

К 1729 году аптекари присутствовали на Ближнем Востоке, в Лондоне и других европейских городах, а также в Новой Франции (современная Канада).

В 1729 году ирландский иммигрант Кристофер Маршалл открыл в Филадельфии одну из первых аптек в Америке. Это новаторское фармацевтическое предприятие превратилось в ведущее крупное химическое предприятие. Более того, это была еще и «практическая» школа подготовки фармацевтов. Позже бизнесом стала управлять внучка Маршалла Элизабет, первая женщина-фармацевт в Америке.

Шееле, Сертюрнер и Ферриар (1800 г.)

Эти трое мужчин внесли большой вклад в фармацевтическую науку. Все они совершили прорыв в химии и связали это с фармацевтическими инициативами.

Карл Шееле провел тысячи экспериментов, которые привели к открытию таких органических соединений, как кислород, глицерин, хлор и многих других. Эти эксперименты изменили фармацевтическую и медицинскую промышленность.

Адам Сертюрнер открыл морфин и доказал важность алкалоидов. И, наконец, Джон Ферриар открыл первое сердечное лекарство.