«Письмо семерых»: почему оно так разозлило Ельцина

В 1994 году, во время своего отдыха в Сочи, Борис Ельцин получил письмо от своих помощников, которое вызвало у него ярость.

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Президент заявил, что намерен наказать каждого, кто имел отношение к написанию этого послания.

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План выхода из кризиса

В 1994 году в Берлине состоялись торжества по выводу российских войск из Германии, в которых принял участие первый президент России Борис Николаевич Ельцин. Во время мероприятия Ельцин пытался дирижировать оркестром и исполнять песню "Калинка-малинка". По основной версии, глава государства был в нетрезвом состоянии в тот момент. Подобное поведение вызвало возмущение среди простых россиян. Ранее Ельцину прощали некоторые его выходки, но теперь к нему стали применять критику.

Очевидно, что сложившаяся ситуация не могла оставить равнодушми представителей ближайшего окружения Бориса Ельцина, особенно учитывая надвигающиеся президентские выборы. Было необходимо незамедлительно предпринять меры, чтобы изменить поведение Ельцина и улучшить отношение населения к нему.

Соответствующий план был разработан сторонниками президента еще во время перелета из Берлина в Москву, прямо на борту самолета.

Содержание письма и его авторы

Одним из главных пунктов упомянутого плана и было так называемое «письмо семерых». Это письмо было подписано начальником охраны президента Александром Коржаковым, будущим директором ФСБ Михаилом Барсуковым, пресс-секретарем главы страны Вячеславом Костиковым, помощниками Ельцина Виктором Илюшиным, Дмитрием Рюриковым, Владимиром Шевченко, Людмилой Пихоя.

Перечисленные лица в своем письме отмечали, что причиной «негативных тенденций» в поведении Бориса Ельцина являлась не только усталость, но и «русское бытовое злоупотребление».

Обращалось внимание и на «переоценку достигнутого», что повлекло за собой высокомерие, нетерпимость, а порой и оскорбительные действия. По мнению помощников Ельцина, «берлинский инцидент» мог иметь негативные политические последствия, а потому лидеру страны необходимо было извлечь из него уроки.

Последствия и секреты послания «Письмо семерых»

Борис Ельцин получил прямо в руки во время перелета в Сочи. Естественно, содержание послания привело президента в ярость. Как утверждает историк Николай Зенькович, Борис Николаевич был возмущен тем, что помощники вздумали его учить. Мало того, российский лидер грозился уволить всех подписантов. Однако потом сменил гнев на милость, вызвал авторов письма и потребовал раскаяния. Большинство из них признались, что были неправы. И только Коржаков якобы не отказался от своей позиции.