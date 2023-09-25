Интересные и необычные законы в Китае

Управляющий партнер юридического бюро Антон Лабазнов рассказал TV BRICS о необычных законах, существующих в КНР.

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Китай богат своими культурными ценностями и народными традициями, которые являются не только основой общественного уклада, но и неотъемлемой частью государственное устройства и законодательства. О некоторых из них будет полезно узнать не только туристу, но и тем, кто планирует переезжать на постоянное место жительства.

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Запрет на расчет в иностранной валюте

В Китае не допускаются платежи в долларах или евро, за исключением взаимоотношений бизнес-партнеров, уверенных друг в друге, однако встретить подобное – большая редкость. Все операции совершаются в местной валюте – китайских юанях.

Запрет на упоминание о «путешествиях во времени»

Согласно устоявшимся социалистическим взглядам, «путешествие во времени» – плод воображения кинематографа, который чреват неверными интерпретациями и искажениями объективной действительности. Любые неточности и преувеличения, которыми грешат фильмы и сериалы данной направленности, по мнению партии, оскорбляют многовековую историю Китая. В этой связи с апреля 2011 года на территории Китая действует запрет на трансляцию подобного рода фильмов и сериалов в целях недопущения искажения у населения представлений об историческом прошлом своего государства. Предположително, закон либо смягчен, либо отменен, так как в 2021 году в китайский прокат вышла лента «Привет, мам» Цзя Лин о девушке, которая попадает в эпоху своих родителей в результате дорожного инцидента. Кстати, со своими 841 миллионом долларов сборов проект стал третьим самым кассовым фильмом 2021 года и самым кассовым фильмом, снятым женщиной. Картина также стала самым коммерчески успешным дебютом в истории китайского кинематографа.

Разрешение на двух детей на одну китайскую семью

До 2015 года на протяжении порядка 36 лет в вопросах демографии Китай строго придерживался политики «Одна семья – один ребенок», то есть на государственном уровне непосредственным образом декларировался курс на снижение рождаемости. Продиктовано это было необходимостью сдерживать наблюдавшиеся еще в 50-60-х годах ХХ века демографические взрывы среди китайского населения. С 2016 года в демографическом вопросе произошли некоторые послабления, а на сегодняшний день китайским семьям разрешено иметь до трех детей. Данная поправка в законодательство действует с 31.05.2021 по решению Политбюро ЦК КПК (так называемый курс «Одна семья – три ребенка»).

Оставление в еде воткнутых палочек

Использование при приеме пищи палочек – древняя китайская традиция, которая имеет определенное духовное значение. В частности, «оставление палочек» в рисе – поминальная традиция в Китае. Соответственно, если в каком-либо заведении воткнуть палочки в еду, то для хозяина подобный жест будет равносилен не просто неуважению по отношению к его кулинарному труду, но и пожеланию ему смерти. Ввиду благосклонности китайцев к туристам, такой жест, вероятно, может быть ими воспринят с некоторым снисхождением, но из этических соображений лучше все же так не делать.

Борьба с коррупцией

В отношении коррупционеров в КНР уголовным законодательством предусмотрены различные наказания, в том числе штрафы, лишение свободы, конфискация имущества и в некоторых случаях даже смертная казнь. Поэтому должностные лица и граждане чрезмерно осторожны в таких ситуациях, особенно в случаях с туристами.

Поскольку китайцы очень доброжелательны по отношению к иностранцам, попытка взяточничества может быть пресечена простым отказом, однако не исключено, что законопослушный гражданин сообщит о таком туристе в правоохранительные органы. Самое «безобидное», что может при этом ожидать, – проверка документов и назначение штрафа. Тем не менее рисковать не стоит.

Помимо прочего, в китайском законодательстве есть и другие, не менее интересные запреты и ограничения, продиктованные преимущественно сложившимися традициями и социалистической идеологией КНР, например:

– запрет водителям в Пекине останавливаться на пешеходных переходах (неформальное правило);

– запрет на владение землей;