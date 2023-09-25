Туристка сорвала джекпот на 62 млн рублей в аэропорту

В аэропорту Лас-Вегаса туристка сорвала джекпот почти на 62 миллиона рублей в игровом автомате. Ее историей поделилось издание People.

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Уточняется, что путешественница из Техаса по имени Бриттани попытала удачу в автомате «Колесо фортуны», который находится в терминале международного аэропорта имени Гарри Рида. Она выиграла 643 тысячи долларов (около 62 миллионов рублей).