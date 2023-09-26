Взрыв в мавзолее: тайна самого засекреченного теракта в СССР

1 сентября 1973 года на Красной площади произошел взрыв в мавзолее. Сразу же после этого инцидента, сотрудники госбезопасности оцепили место захоронения Ленина и закрыли его для посторонних лиц. Ни одна советская газета не сообщила об этом происшествии, и до сих пор почти ничего не было известно о его обстоятельствах.

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Взрыв

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В тот день, когда в мавзолей пришла длинная очередь из детей, неизвестный мужчина без проблем прошел через двери траурного зала. Охранники приняли его за школьного учителя, сопровождающего свой класс. В связи с большим количеством посетителей в этот день, безопасность была ослаблена, и никто не подозревал о необходимости проверить этого неизвестного человека.

Оказавшись рядом с саркофагом, мужчина активировал скрытое под одеждой взрывное устройство, соединив контакты проводов.

В результате мощного взрыва погиб сам террорист, а также муж и жена, которые приехали в Москву из Астрахани. Четверо школьников были доставлены с тяжелыми ранениями. Солдаты Кремлевского полка, находившиеся рядом, получили контузии. Число жертв могло быть и больше, однако основной удар поглотило бронированное стекло саркофага, установленное в апреле 1973 года. Тело Ленина при этом не пострадало.

Несмотря на то, что расследование взял под личный контроль председатель КГБ Юрий Андропов, следователям так и не удалось ответить на многие вопросы.

Кем был злоумышленник?

Террориста буквально разнесло в кровавое крошево – от его тела остались лишь рука и фрагмент черепа. В связи с этим идентифицировать личность оказалось возможно лишь по о клочкам документов, найденных рядом с останками. Было установлено, что взрыв устроил преступник-рецидивист, который ранее был осуждён на 10 лет лишения свободы.

Личность террориста по сей день официально не называется, однако как впоследствии обмолвился в одном из интервью экс-начальник 5-го управления КГБ СССР Филипп Бобков, данный мужчина приехал в столицу из Горловки (Донецкая область Украины).

Эту же версию подтвердил в своей книге генерал милиции Михаил Корниенко. Он вспоминал, что в 1973 году, когда он работал в прокуратуре Горловки, в ведомство поступил запрос из КГБ. Чекисты попросили поднять документы по убийству 23-летней местной жительницы, которая была найдена зарезанной в обнажённом виде в своей квартире. Подозреваемым по данному делу был сожитель горловчанки по имени Николай, ранее избивавший возлюбленную.

«Матери он сказал так: я уезжаю, но скоро обо мне услышит вся страна», - поделился с сотрудниками КГБ Корниенко.

В ответ чекисты рассказали ему, что горловчанин совершил преступление в Москве. Через несколько дней выяснилось, что речь шла о теракте в Мавзолее.

Мотивы террориста

Основная версия следствия поначалу сводилась к тому, что смертник хотел повторить «подвиг» Герострата и войти в историю как человек, уничтоживший мумию Ленина.

Однако из рассказа Михаила Корниенко вырисовывается картина демонстративного самоубийства, предпринятого частично от отчаяния (ему грозил новый тюремный срок), частично из протеста против органов власти. Было установлено, что аммонал для производства взрыва Николай взял у своего приятеля, работавшего на шахте, сказав, что едет на рыбалку.

Отметим, что случаи «протестных» суицидов в мавзолее уже бывали. Например, в 1934 году крестьянин из Московской области Митрофан Никитин целился в труп Ленина из пистолета и при попытке помешать ему застрелился. В кармане Никитина нашли записку, в которой он упрекал советскую власть в том, что в деревнях люди голодают.

А в 1967 году похожий по почерку теракт в мавзолее устроил житель литовского Каунаса по фамилии Крысанов – взрывом тогда оторвало ногу итальянской туристке.