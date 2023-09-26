Туристка из России назвала три странных вещи в домах немцев

«Добавляют его везде, куда только можно, — подчеркнула она. — Мне кажется, я уже рассказывала, что в Германии даже чипсы есть со вкусом уксуса. — Поэтому, конечно же, его запасы есть в каждом немецком доме, причем в таком количестве, чтобы он внезапно не закончился».