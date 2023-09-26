«Черная» буря 1928 года: почему она стала катастрофой для СССР

Днем, почти так же темно, как ночью, сильный ветер сбивает с ног, а люди вынуждены носить зимние шапки даже в жару. Причина этому - пылевая буря, одно из самых страшных природных явлений.

Такие бури обычно происходят в пустынных и степных регионах, подверженных засухе, таких как Сахара, Каракумы и Казахстан.

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В России пыльные бури наблюдаются в Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Новосибирской, Челябинской областях, а степные районы Украины также часто подвержены этому явлению.

Причина возникновения пылевых бурь

Сильные ветры, которые свободно дуют на широких равнинах, поднимают в воздух частицы почвы или песка. Это происходит в период засухи. Если речь идет не о пустыне, где засушливо всегда, а, например, о черноземных степях Украины или юге России, засуха может наступить весной или летом, после осени, когда было мало дождей и холодная, безснежная зима. Высохший чернозем превращается в тончайшую пыль, которую поднимает настойчивый ветер, иногда дующий несколько дней подряд.

Жители Приазовья, украинских степей и других регионов с аналогичным климатом также описывают "черные зимы", когда снег смешивается с пылью из-за мороза и сухости, и приобретает черный цвет.

Происходят пыльные бури, по мнению многих экологов, из-за того, что в результате человеческой деятельности, в частности, активной распашки плодородных черноземов, нарушился экологический баланс, сложившийся в этих регионах за столетия, когда здесь еще не появился плуг.

Буря 1928 года

В апреле 1928 года, в течение трех дней, с 26 по 28 апреля пыльная буря бушевала в южных степных районах России и на Украине. Это было настоящее стихийное бедствие. Ураганный ветер превратил распаханные к тому моменту поля в пустыни, намел настоящие барханы из почвы в городах и поселках. Катастрофа охватила почти 1 миллион квадратных километров. Облако пыли по оценкам специалистов поднялось на высоту до 700 метров. Ветер разнес пыль в соседние страны, в том числе в Польшу, Румынию, Прикарпатье. Общий вес поднятого в небо и разбросанного по всей восточной Европе чернозема составил почти 15 миллионов тонн.

Это была очень мощная и разрушительная, но не первая и не последняя пылевая буря, разразившаяся в этом регионе. В 1892 году пылевая буря бушевала на Кубани. День превратилась в ночь из-за черноземной взвеси не только на территории России, но даже в Швеции и Дании. Пылевые барханы достигали 3 метров. Сильные пылевые бури были зафиксированы и в 1901, 1926 годах. В марте 1960 года черная буря пять дней терзала почвы от Астрахани до Одессы. Высота пыльных облаков превышала местами 2 километра! И, наконец, последняя на памяти ныне живущего поколения буря случилась в 1968 году.

Можно ли бороться с пылевыми бурями

Помимо ущерба здоровью людей, невероятного дискомфорта, пылевые бури наносят огромный экономический ущерб, в частности, сельскому хозяйству. Весной 1928 года черная буря сорвала на Украине верхний слой почвы вместе с взошедшими озимыми, и, фактически, уничтожила весь урожай этого года. Наряду с засухами и неурожаями ряда предшествующих лет, эта пыльная буря стала причиной голода 1928-29 годов на Украине. Этот голод был прямым предшественником катастрофы 1932-33 годов, получившей название «Голодомор».