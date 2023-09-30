6 фактов о цвете глаз, которые изменят представление о мире

Глаза могут многое о нас рассказать — их цвет определяют гены, а от цвета, в свою очередь, зависит не только светочувствительность, но и многие другие факторы.

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Светлоглазые женщины легче переносят роды

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Согласно исследованиям, женщины с голубыми и зелеными глазами обладают более высоким болевым порогом, чем обладательницы карих глаз, и испытывают меньший дискомфорт в процессе родов. Кроме того, выяснилось, что светлоглазые мамы менее склонны к послеродовой депрессии и тревогам.

Менее чем у 1% людей глаза разного цвета

Это явление называется гетерохромией и встречается крайне редко. В результате неравномерной концентрации мелатонина глаза могут полностью или частично отличаться друг от друга. Существуют различные причины необычного явления, включая генетику, редкие синдромы и даже физическое повреждение глаза.

Кареглазые наиболее устойчивы к солнцу

Радужная оболочка карих глаз, как вы уже могли догадаться, содержит больше всего меланина, пигмента, который естественным образом защищает от солнца. В дополнение к сниженному риску дистрофии сетчатки и рака глаз, по сравнению с голубоглазыми людьми люди с карими глазами менее подвержены меланомам.

У всех голубоглазых был общий предок

В наши дни голубым цветом глаз обладает всего 8–10% населения земного шара. Но, например, в Европе процент голубоглазых выше, по оценкам исследователей, от 20% до 40%. Ученые считают, что у людей с голубыми глазами есть общий предок, рожденный с генетической мутацией около 6–8 тысяч лет назад. Но это лишь теория. В голубых глазах минимальное количество светопоглощающего пигмента, по этой причине они наиболее чувствительны к свету.

Цвет глаз может меняться

Многие дети рождаются с голубыми глазами — пигмент постепенно накапливается примерно до 6 месяцев, и цвет глаз может поменяться. С возрастом, напротив, пигмент в радужной оболочке может частично разрушиться — в таком случае он станет менее насыщенным. Длительное пребывание на солнце способно разогнать выработку меланина и сделать глаза темнее, как и лекарственные препараты от глаукомы. В конце концов, визуально меняют цвет глаз даже одежда и макияж.

В зеленых глазах нет зеленого пигмента