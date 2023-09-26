Воздвижение Креста Господня: суть, история и традиции праздника

Русская православная церковь отмечает праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 27 сентября. Это один из двенадцати великих праздников, которые так и называются – двунадесятые. Крестовоздвижение всегда приходится на одну и ту же дату.

© В. К. Сазонов

«Рамблер» рассказывает историю праздника Воздвижения Креста Господня и какие традиции с ним связаны.

Видео дня

История праздника

Крестовоздвижение входит в двенадцать великих праздников, но одновременно это единственный праздник, который никак не связан с событиями из жизни Иисуса Христа, Богородицы и апостолов. Праздник посвящен обретению креста, на котором когда-то был распят Христос.

По принятым в те времена правилам, крест, на котором был распят Иисус Христос, должен был находиться в той же гробнице. Но случилось так, что крест Иисуса оказался там же, где и кресты двоих разбойников, казненных в тот же день. Искать крест начали спустя более двухсот лет. Такое распоряжение отдал римский император Константин, правивший на рубеже третьего и четвертого веков. Раскопки под свой личный контроль взяла его мать Елена. Точную дату, когда был найден крест, назвать сложно, но считается, что произошло это в 326 году.

Крест разделили на две части: одна осталась в Иерусалиме, другую отвезли в Константинополь. Для всех христиан он стал бесценной реликвией. Но сейчас нет возможности привести неопровержимые доказательства, что это тот самый крест. Часть креста, оставшаяся в Иерусалиме, была утеряна в походе против армии Саладина в 1187 году. Судьба константинопольской части также неизвестна. По одной из версий, Константинополь разграбили венецианцы, а крест вывезли и продали, по другой – крест был на месте до 1453 года, когда столицу Византии захватили турки, а по третьей – крест бесконечно делили и сейчас его частицы можно найти в разных странах, в том числе и России.

В каких российских городах хранятся частицы Креста Господня

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Нижний Новгород

Иваново

Какие свидетельства сохранились в источниках

Упоминания о Кресте Господнем можно встретить в трудах Амвросия Медиоланского, Евсевия Кесарийского, Сократа Схоластика и Руфина Аквилейского, которые писал об этом в IV–V веках. Еще несколько сотен лет спустя – в XIII веке – появилась книга «Золотая легенда», в которой были собраны тексты ученых и объединены в общую историю.

Исследователи сходятся во мнении, что поклонение Кресту Господню началось между 333 годом и серединой IV века. Кстати, реликвия попадала в плен на 14 лет, пока император Ираклий не отбил его у персов в 628 году.

И после того, как Крест Господень был найден у Голгофы, и после возвращения из плена, его воздвигали вновь, чтобы у людей была возможность поклониться реликвии и помолиться. Так появился праздник.

Как отмечают праздник Воздвижения Креста Господня

В церкви Крестовоздвижение начинают отмечать накануне во время всенощного бдения и продолжают на следующий день во время утренней службы. Особенностью этой службы становится чтение Евангелия не посередине храма, как обычно, а в алтаре. Крест остается на аналое вплоть до 4 октября, когда происходит отдание праздника, после чего его возвращают в алтарь.

Что нельзя делать на Крестовоздвижение

В 2023 году 27 сентября выпадает на среду, в этот день недели принято соблюдать пост, нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, разрешается только растительное масло.

Приметы, связанные с Воздвижением Креста Господня

Северный ветер на Воздвижение предсказывает теплое лето в следующем году.

Утренние заморозки предвещают скорое наступление зимы.

Что было принято делать на Воздвижение