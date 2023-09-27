День воспитателя: история праздника и интересные факты

День воспитателя и всех дошкольных работников - это профессиональный праздник в России. Он отмечается ежегодно 27 сентября.

© Unsplash

Ivbg.ru расскажет об истории праздника и интересных фактах.

История праздника

День воспитателя и всех дошкольных работников был учреждён 27 сентября 2004 года. Идея создания праздничной даты — помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. Сейчас торжество отмечается во всех регионах Российской Федерации. Его празднование проходит и на официальном уровне.

Дата, 27 сентября, выбрана не случайно - она приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге. Он был открыт на Васильевском осенью 1863 года. Интересные факты

Часто утверждается, что первый детский сад в России был открыт Аделаидой Симонович. Это не соответствует действительности - её детский сад открылся в 1866 году. Детский сад С. Люгебиль был действительно первым на территории современной России, но не на территории Российской империи: первый в Российской империи детский сад был открыт в Гельсингфорсе в 1859 году.

Осенью 2003 года в Петербурге прошло празднование Дня воспитателя в честь 140-летия первого в городе детского сада. После этого во все регионы РФ было разослано письмо с предложением сделать праздник общенациональным.