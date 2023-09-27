День 27 сентября в истории

Чем примечательна эта дата.

© Unsplash

День воспитателя и всех дошкольных работников

Видео дня

Праздник был учрежден в 2003 году по инициативе ряда российских педагогических изданий, а с 2016 года он официально установлен приказом Министерства образования и науки РФ.

Первый платный детский сад появился в России 160 лет назад. 27 сентября 1863 года на Васильевском острове в Петербурге его открыла Софья Люгебиль. Сюда приводили детей в возрасте от 3 до 6 лет на несколько часов. В детском саду с ними занимались гимнастикой, обучали танцам, пению и чтению.

Позднее подобные детские дошкольные учреждения появились в Москве, Иркутске, Воронеже, Смоленске, Тбилиси и других городах.

В 1866 году при «Обществе дешевых квартир для детей работниц Петербурга» был открыт первый бесплатный детский сад, но из-за отсутствия финансирования он проработал недолго.

После Октябрьской революции 1917 года была принята «Декларация по дошкольному воспитанию», которая гарантировала бесплатное образование и воспитание детей дошкольного возраста. В середине 1940-х годов в СССР появились ясли, где родители могли оставлять малышей уже начиная с двух месяцев. В Советском Союзе детсады посещали свыше двух миллионов детей.

Современная система дошкольного образования включает в себя ясли, детские сады, группы кратковременного пребывания детей и центры дошкольного образования. В стране насчитывается около 49 тысяч дошкольных учреждений, которые посещают порядка 7,5 тысячи детей.

Всемирный день туризма

Памятная дата ООН, установленная на третьей сессии генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в Испании в сентябре 1979 года. Дата была выбрана не случайно: в этот день был принят устав ЮНВТО. А также праздник совпадает с окончанием туристического сезона в Северном полушарии и его началом в Южном.

Туризм — один из ключевых секторов глобальной экономики. Сегодня на долю туризма приходится 10% глобального ВВП, в туризме занят каждый десятый житель планеты.

240 лет назад (1783) на воду спущен первый линейный корабль Черноморского флота «Слава Екатерины»

66-пушечный парусный линейный корабль был заложен на Херсонской верфи в июле 1780 года. Его построил корабельный мастер Семен Афанасьев по проекту Александра Катасонова.

Длина судна составляла 48,77 метра, а ширина без обшивки — 13,5 метра. Его первым командиром был назначен капитан 1-го ранга черногорский граф Марко Войнович.