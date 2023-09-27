Картофельный газ: почему это смертельно опасно

В 2013 году в СМИ появились сообщения о трагической гибели целой семьи из Татарстана. В этой семье было четыре члена: 42-летний муж, его 38-летняя жена, 18-летний сын и 63-летняя теща. Особенностью этой семьи было то, что глава семьи был профессором и заведующим кафедрой гражданского и предпринимательского права в Казанском (Приволжском) федеральном университете.

© Русская семерка

В ходе расследования стало известно, что все члены семьи по очереди спускались в подвал, где находилась картошка. Сначала туда отправился мужчина. Возможно, его долгое отсутствие насторожило остальных, и жена с сыном последовали за ним. Теща заметила, что родственники не возвращаются и позвонила соседке. После рассказа о произошедшем, она также спустилась в подвал. И тоже погибла... Причиной этой трагедии стал метан, который выделялся от гниющего картофеля. К моменту, когда люди пришли в подвал, концентрация газа достигла критического уровня...

Видео дня

Испарения, исходящие от гниющего картофеля, называют картофельным газом. При гниении картошки выделяются сернистые аналоги спиртов, метан и тиолы, которые могут вызвать отравление у человека.

Сотрудники Следственного комитета тут же вспомнили об аналогичном эпизоде, приключившемся в 2011 году в Новосибирской области. Тогда тела трех членов одной семьи – мужа, жены и 17-летнего сына были найдены в подвале их собственного дома в городе Обь без признаков насильственной смерти. Из всей семьи в живых остался лишь маленький ребенок, который находился наверху в доме. В подвале также хранилась картошка. Но тогда причина смерти осталась для следствия загадкой.

Всем знают, как неприятно пахнет сгнивший картофель. А ведь нередко мы вынуждены хранить его не в подвале или погребе, а в городской квартире. О том, что испорченные клубни нельзя есть, думаю, говорить излишне. А как быть с запахом гниения?

Может быть, в условиях помещения, которое постоянно проветривается, нас и не ожидает такой трагический финал, но вот вред здоровью метановые испарения нанести вполне могут, губительно повлияв на дыхательные органы и сердечно-сосудистую систему. Чтобы этого не произошло, следует хранить картофель правильно!

Если картошка молодая, то ее в течение двух-трех недель следует подержать в сухом, темном, хорошо проветриваемом месте. Например, в гараже. Если гаража нет, это могут быть прихожая или лоджия в квартире. Необходимо обязательно перебрать клубни, так как некоторые из них могут быть поражены фитофторозом. Узнать об этом можно по темным пятнам. Когда клубни высохнут, они должны храниться в максимально прохладном месте, например, в кладовке, в сухом и темном шкафу. Не кладите картошку возле батареи – как только включат отопление, она очень быстро станет мягкой и прорастет.

Оптимальный вариант для хранения картошки – деревянный ящик с двойными стенками и крышкой, обложенный изнутри опилками, стружкой или пенопластом. На дно его можно постелить солому – она прекрасно впитывает влагу. Можно также приобрести специальный контейнер.

Ящик можно поставить возле балкона или под окном. В последнем случае необходимо постоянно держать приоткрытой форточку. Оптимальная температура хранения картофеля – 5-7 градусов тепла. Если вы держите его в холодном месте и температура упала до 2-3 градусов ниже нуля, можно укутать картофель одеялом. При более сильных морозах лучше перенести его в другое, более теплое место. Но не стоит картофель хранить в холодильнике, так как картофельный крахмал может превратиться в сахар, и корнеплоды приобретут неестественно сладкий привкус.

Если вы держите картошку в мешке, лучше выбирать не полиэтиленовый пакет, а мешок из ткани, чтобы туда не проникал свет. Иначе клубни обязательно прорастут. Кроме того, под воздействием света в картофеле может образоваться ядовитое вещество – соланин. Такие картофелины имеют зеленоватый оттенок.

Корнеплоды следует периодически перебирать. Подгнившие овощи нужно выбрасывать. В качестве профилактики гниения перекладывайте клубни листьями рябины или полыни. Можно хранить картошку вместе со свеклой.