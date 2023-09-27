Какие породы собак знают свои клички

Согласно исследованию, проведенному в 2016 году учеными из Университета Вены, большинство собак, независимо от породы, способны узнавать свои клички. В ходе эксперимента было выяснено, что около 80% собак реагируют на свое имя и обращают на него внимание. Однако, некоторые породы проявляют более высокую степень осознания своего имени, чем другие.

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Среди пород, которые проявляют высокую способность к узнаванию своих кличек, можно выделить бордер-колли, пуделя и грейхаунда. Эти породы славятся своим интеллектом и быстрым обучением, что делает их более восприимчивыми к обучению и запоминанию своих кличек. Исследования показывают, что эти породы способны запоминать и узнавать не только свои клички, но и другие слова и команды.

Однако, не стоит забывать, что способность к узнаванию кличек зависит не только от породы, но и от индивидуальных особенностей каждой собаки. Даже среди представителей одной породы могут быть различия в способности к запоминанию и узнаванию своего имени.