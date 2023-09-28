Девушка разобрала вещи в спальне и сделала неприятное открытие

Пользовательница Reddit с ником brokenbunny77 рассказала, как, разбирая вещи в спальне, сделала неприятное открытие. По словам девушки, это ее напугало.

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Девушка опубликовала фото белой футболки и черной бейсболки, лежащих на полу. Она заявила, что вещи не принадлежат ни ей, ни ее молодому человеку.

«Я точно знаю, что это не наша одежда», — подписала снимок пользовательница.

В комментариях она добавила, что обнаружила предметы одежды, когда разбирала грязные вещи.

Некоторые комментаторы высказали предположение, что авторша поста и ее возлюбленный живут в доме не одни.

«Проверьте подвал или чердак. Иногда туда пробираются люди и остаются жить», «Подумайте о том, чтобы установить камеры наблюдения», — высказались они.

Авторша поста призналась, что напугана. Также девушке посоветовали поменять замки на входных дверях.

Другие комментаторы попытались найти иное объяснение произошедшему. Один из них предположил, что парень мог одолжить вещи у знакомого и забыть об этом. Еще одна версия заключалась в том, что девушка могла воспользоваться стиральной машинкой кого-то из близких людей и случайно забрать их вещи.