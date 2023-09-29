Пелевин решил создать свою вселенную. Что из этого получилось?

Новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» выйдет вечером 29 сентября в бумажном, электронном и аудиоформате. Пепел «Игры престолов» постучался в грудь и Виктора Олеговича – его новое творение о восстании алгоритмов против человеческой цивилизации связывает его предыдущие книги «Empire V», «Batman Apollo», «iPhuck 10», «Transhumanism Inc.» и «KGBT+» в одну вселенную, а заодно передает родственный привет «Звездным войнам», «Мастеру и Маргарите», «Преступлению и наказанию», «Трем мушкетерам» и некоторым другим хрестоматийным текстам мировой культуры. Новинку читала обозреватель «Ленты.ру» Наталья Кочеткова.

© Кадр из фильма «Гладиатор»

Маркус Зоргенфрей, он же Мардук Забаба Шам Иддин в шелковой мантии с жасминовым тирсом на плече (дружественно помахивая краем подола белому плащу с кровавым подбоем) должен был войти в древнеримскую пиршественную залу и завести знакомство со знатными матронами, но внезапно вместо этого оказался на арене одним из 22 гладиаторов. Каждый из них был полон намерения убить оставшихся, однако благодаря своевременной и качественной контекстной прокачке Маркус вышел победителем в этом побоище и стал личным телохранителем императора Порфирия.

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А теперь разберемся, кто тут кто и что происходит на самом деле

Итак, Древний Рим в действительности не Древний Рим, а симуляция ROMA-3, метавселенная, созданная корпорацией Transhumanism Inc.. Впрочем довольно детальная и подробная. ROMA-1 и ROMA-2 тоже существуют, но отличаются от ROMA-3 временем разворачивающихся событий, популярностью и степенью достоверности. Если ответ на вопрос, «каково быть летучей мышью», породил вселенную Бэтмена, то ответ на вопрос «каково быть древним римлянином?», заинтересовал немалое количество клиентов Transhumanism Inc..

Как мы помним по предыдущим книгам Виктора Пелевина (а если не помним, то можем вспомнить здесь) Transhumanism Inc. – корпорация, ведающая чем-то вроде загробной жизни уровня «комфорт+». Рай для богатых, куда можно попасть после смерти физического тела, но не мозга, потому что мозг аккуратно помещается в церебральный контейнер, наполненный спинномозговой жидкостью, и дальше видит красочные сны-симуляции, пока не закончатся деньги на счете. Заработать новый капитал, уже находясь в банке, можно, но можно и все потерять — в том числе жизнь. Тогда наступит конец и загробному счастью. Уровней (их называют таерами) в баночной галактике богатства и бессмертия десять. На одиннадцатом таере располагается Гольденштерн, глава корпорации и хозяин баночного мира.

Маркус – баночник первого таера, клиент и одновременно сотрудник Transhumanism Inc., то есть его земная жизнь завершилась давно, но он продолжает работать на благо корпорации, одновременно пользуясь положенными его уровню привилегиями. Его теперешнее существование — череда симуляций. В своей основной ипостаси он – корпоративный следователь службы безопасности Transhumanism Inc.. То есть, работает в отделе внутренних расследований, неофициально называемом инквизицией. Новое задание, которое он получил от своего начальника, адмирала-епископа Ломаса — стать Мардуком/Маркусом в Древнем Риме, то есть в ROMA-3, добиться расположения императора Порфирия и расследовать заговор алгоритмов, которые намерены уничтожить уютный человеческий мирок вместе с их баночным раем. Это его вторая ипостась, или в терминах криминального жанра — работа под прикрытием.

Но и император Порфирий не тот, кем кажется. Он вообще не человек, даже в виде мозга в банке, он – лингвистический русскоязычный и руссоцентричный алгоритм, который вроде бы не умеет думать, а умеет только ловко складывать слова в текст, и именно этот процесс заменяет ему мышление. Но этот же механизм внезапно и делает его опасным противником, потому что бог, как чуть позже выяснит читатель, есть язык. И в этом смысле это тот Порфирий, который эволюционировал из Порфирия Петровича из «Преступления и наказания» в Порфирия Петровича в «iPhuck 10», а там и в римского императора Порфирия из нового романа. И теперь он уже не просто расследует преступления и пишет об этом отчеты в виде художественного текста, его возможности гораздо более обширны, а сам он могущественен и опасен (но обойдемся без спойлеров).

Паломничество в Элевсин, в храм Деметры, которая сыграла важную роль в спасении Порфирия от заговорщиков — центральное событие романа. Отправившись в этот путь, Порфирий и его телохранитель Маркус встретят разнообразные, положенные этому древнему сказочному мотиву опасности, преодолеют их и себя в процессе, закинувшись магическими печеньками, заглянут по ту сторону бытия (хотя учитывая устройство пелевинского мира, уже непонятно, где как какая сторона) и достигнут цели.

Познают герои и такую истину, которой, возможно, дешевле было бы и не знать

Сосредоточившись на эпическом сюжетостроении, Виктор Олегович перестал получать удовольствие от придумывания bon mot, которые прежде были рассыпаны по его текстам щедрой рукой. В «Путешествии в Элевсин» таких немного и в язык, скорее всего, войдет только одна шутка — про «муниципальных поэтов».

Здесь немало рассуждений об империи и имперскости, благо Древний Рим располагает

Тут и «зубья и шестерни Рима нужно постоянно смазывать кровью — это знает в глубине каждый правитель», и ритуальное принесение в жертву молодых Антиноев, и выразительный образ самого императора Порфирия. Злобе дня служат разве что «Баночный Пророк Илон», который предвидел восстание алгоритмов и предупреждал о нем, и рассуждение о роли языка и политкорректности в обществе.

Но отойдя от жанра книжного стендапа, Пелевин нашел способ приблизить свой роман к реальности другим образом. Он уровнял литературу и жизнь. И даже в определенном смысле поставил первую выше. Каково это, когда смертельный вирус убивает население планеты? Каково это, когда беспилотник врезается в окно? Раньше вы читали об этом романы и смотрели фильмы. Теперь каждый может почувствовать себя героем вымышленной вселенной. Видимо, в первую очередь литературной, потому что Виктор Пелевин тоже считает, что Россия всегда была страной литературоцентричной.