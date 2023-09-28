Колбаса от «царского деспотизма»

Вряд ли в нашей стране можно найти человека, который бы не пробовал колбасу «Докторскую».

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В Советском Союзе с ней делали на завтрак вкуснейшие бутерброды, резали в знаменитый салат оливье, добавляли в солянку, жарили яичницу. А почему у любимого продукта советского народа такое негастрономическое название?

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«ДОКТОРСКАЯ» ЕДВА НЕ СТАЛА «СТАЛИНСКОЙ»

В середине 30-х годов ХХ века для лечебного питания была специально разработана колбаса, которая по указу советского правительства предназначалась «больным, подорвавшим здоровье в результате Гражданской вой­ны и царского деспотизма». И название ей дали «Докторская».

Первый батон колбасы вареной «Докторской» высшего сорта был изготовлен в 1936 году. Согласно рецептуре по ГОСТу, в 100 кг продукта содержалось 25 кг говядины высшего сорта, 70 кг полужирной свинины, 3 кг яиц или меланжа, 2 кг коровьего молока. Фарш для колбасы делался исключительно из парного мяса и должен был пройти двойную рубку.

К слову, изначально новую колбасу собирались назвать «Сталинская». Ее даже лично презентовали самому Иосифу Виссарионовичу. Вождь попробовал колбасу и остался доволен, но, услышав, как она будет называться, побагровел и зло сверкнул глазами на изготовителей. И колбасу тут же переименовали в «Докторскую»...

ЗОЛОТОЙ ВЕК «ЛЕЧЕБНОЙ» КОЛБАСЫ

Расцвет эпохи «Докторской» пришелся на 60-70-е годы - время, которое сегодня воспринимается как застойное и при этом самое спокойное и стабильное. Это была эпоха космоса, науки, техники, строительства доступного жилья и взлета доброго советского кино.

Розовая ароматная колбаса была на столе практически у каждой советской хозяйки. Помните фильм Гайдая «Операция «Ы», когда Шурик со словами: «Была «Докторская», стала «Любительская»!» - запихнул в розовый мясной ломоть таблетки снотворного, чтобы усыпить злую собаку?

Без сомнения, «Докторскую» можно назвать самым демократичным продуктом СССР. Ее включали в диету при язвенной болезни желудка, колите и других заболеваниях ЖКТ, рекомендовали для питания детям в садиках, школах и пионерских лагерях. Да и сам Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев любил выпить горячего чаю, заедая его бутербродом с тонко нарезанной «Докторской».

ЗЕЛЕНОЕ, СТУЧИТ И КОЛБАСОЙ ПАХНЕТ

К началу перестройки, к середине 80-х годов прошлого века, «Докторская» стала исчезать с прилавков. Старожилы помнят ироничную загадку времен позднего СССР:

- Что это: зеленое, стучит и колбасой пахнет?

- Это электричка из Москвы едет.

Ситуация тех лет отразилась и на любимом советскими гражданами продукте: если в Москве «Докторскую», а также «Молочную», «Чайную», «Любительскую» или - если повезет - «Сервелат» еще можно было купить, то в провинции бутерброд с колбасой можно было съесть, только выстояв длиннющую очередь. Да и диетически чистым состав колбасы в 80-е уже не был.

Еще в 1974 году в продукт разрешили добавлять до 2% муки или крахмала. Впоследствии количество новых ингредиентов только увеличивалось. До конца существования СССР ГОСТ на «Докторскую» менялся несколько раз и все время в худшую сторону: мяса становилось все меньше, а заменителей - все больше. Ее уже сложно было назвать лечебной. Бытовала даже шутка: «Съел «Докторскую» - и к доктору!»

Кто не помнит, килограмм «Докторской» стоил 2 руб. 20 коп. На эти деньги в 70-е годы можно было купить 220 коробков спичек, 11 порций мороженого пломбир в вафельных стаканчиках и 10 пачек папирос «Беломорканал». То есть цена на колбасу была вполне приемлемой. Для сравнения: обед в среднестатистической столовой тех лет, куда входили суп, котлета с пюре, стакан сметаны, компот и ватрушка, стоил 1 руб. Буханка серого хлеба - 16 коп., а бутылка водки - 2 рубля 87 копеек.

КОЛБАСА И КОММУНИЗМ

«Докторская» - один из немногих символов СССР, с любовью увековеченных в советских анекдотах, актуальных и сегодня.

«Идет очередной съезд КПСС, на трибуну поднимается делегат и говорит:

- Меня не интересует, как скоро мы придем к коммунизму. Вы мне скажите, куда делась «Докторская» по два двадцать?

Тут же объявляется перерыв. После него на трибуну поднимается другой делегат и говорит:

- Меня не интересует, как скоро мы придем к коммунизму. Меня даже не интересует, куда делась «Докторская» по два двадцать. Но вы мне скажите, куда делся делегат Сидоров, который перед перерывом про колбасу спрашивал?»