7 эмоций, которые сложно объяснить

Многие из нас часто переживают различные чувства и могут их легко определить. Но есть такие эмоции, которые сложно сразу осознать.

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Ученые создали "Справочник эмоций человека", где перечислены свыше 150 разных чувств, сообщает Центральная Служба Новостей.

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Awumbuk

Замечали ли вы, что иногда, когда у вас гости, хочется, чтобы вечеринка скорее закончилась, хотя вы рады компании и веселитесь? И после их ухода вы чувствуете пустоту и одиночество. Эта эмоция в Папуа-Новой Гвинее называется "awumbuk". Местные жители придумали интересный способ борьбы с ней: они оставляют чашу с водой на ночь, чтобы вода поглотила негативные эмоции. Утром ее выливают, и жизнь продолжается.

Torschlusspanik

Термин из немецкого языка, который означает "боязнь закрывающихся ворот", обозначает чувство страха перед закрывающимися возможностями из-за приближения конца жизни. Немцы также говорят: "Torschlusspanik — это плохой советчик", чтобы подчеркнуть, что такая паника может исказить наше восприятие.

Depaysment

Французское слово "depaysment", которое можно перевести как "чувство чужбины", описывает ощущения, которые человек испытывает, когда находится вдали от дома и позволяет себе нестандартное поведение. В чужой стране многие чувствуют себя более свободно, легко начинают общение с незнакомыми людьми или позволяют себе нечто необычное. Это связано с новыми впечатлениями и чувством анонимности в незнакомом месте.

Kaukokaipuu

В финляндии существует термин, который описывает ощущение тоски по тем местам, где человек никогда не бывал. Это не просто желание отправиться в путешествие, но чувство, похожее на ностальгию по неизведанным местам.

Amae

Слово из японского языка, которое обозначает глубокое доверие между людьми. Психоаналитик Такео Дои интерпретировал его как восприятие любви другого человека как нечто данное. Это напоминает концепцию безусловной любви, которую ищет каждый ребенок.

Pronoia

Персонаж литературного произведения Сэлинджера выразил мысль, что если бы у него были психические проблемы, они были бы противоположностью паранойи. Эта идея позже была обозначена термином, предложенным социологом Фредом Голднером, и она отражает ощущение, что окружающие готовы вам помочь.

«Зов пустоты»