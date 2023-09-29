29 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Чем примечательна эта дата.

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Ежегодно в эту дату отмечается День мобилизации против угрозы ядерной войны, Международный день без интернета и День отоларинголога.

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День мобилизации против угрозы ядерной войны

Ежегодно в этот день во всем мире отмечается День мобилизации против угрозы ядерной войны. Он напоминает о Делийской декларации, которая направлена на прекращение гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов.

Людям важно помнить, что последствия ядерных взрывов имеют катастрофические масштабы. На сегодняшний день возможности защиты от них весьма ограниченны, а тех, кто окажется в эпицентре взрыва вообще невозможно спасти. Радиация нанесет невосполнимый ущерб, как природе, так и жизнедеятельности и здоровью людей.

В результате ядерного удара в мире начнутся эпидемии, голод, увеличится количество патологических заболеваний, генетических мутаций.

Международный день без интернета

29 сентября отмечается Международный день без интернета. Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января.

Целью данного праздника является отвлечение людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире. Многие люди ежедневно тратят часы на использование интернета, поэтому такой праздник помогает им отвлечься от виртуального мира.В этот день люди из разных стран мира проводят день без интернета и гаджетов. Они встречаются с друзьями и близкими, увлекаются своими хобби, работают и гуляют, возвращаются в реальный мир.

День отоларинголога

Также в этот день отмечается профессиональный праздник отоларингологов. Специалисты этой отрасли занимаются изучением анатомии и физиологии уха, горла, носа и его придаточных пазух, а также диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний этих органов. Специалисты в данной области появились еще в древнем Египте и Греции. Однако в России данное направление начало развиваться в середине 18 века. Тогда окончательно сформировались представления об анатомии и физиологии уха, горла и носа, и был разработан инструментарий для осмотра и проведения вмешательств на этих органах.

В этот день специалисты в области отоларингологии принимают поздравления от коллег. Для них проводятся праздничные концерты, награждения и чествования.

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