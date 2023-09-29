Авантюрист или душнила? Что о вас может сказать ваш питомец

Вы наверняка узнаете себя или кого-то из друзей.

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На самом деле, ваш питомец может сказать о вас больше, чем вы сами о себе. Мы выбираем пушистых друзей, основываясь не только на предпочтениях и условиях жизни, но и на особенностях личности, пусть с последним пунктом кто-то может и не согласиться.

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Чем же различаются между собой хозяева «хвостиков» по характеру? Разбираемся.

Собаки

Большинство владельцев собак — люди активные. При этом не важно, какого размера и породы ваш пес. «Лучший друг человека» требует большого внимания, прогулок и часто жесткого воспитания, если вы решили не стесняться и приобрести служебную породу. Интроверту с таким питомцем будет очень непросто, а потому собаку скорее выберет «душа компании», для которого общение в радость. Кстати, именно среди любителей собак больше всего поклонников экстремального спорта.

Кошки

Люди, которые не стремятся блистать в обществе, предпочитают кошек, о чем часто говорят психологи. Но не стоит думать, что это тихони, которые боятся высказать свое мнение. Нет. Кошатники по большей части очень уверены в себе и не упустят случая продемонстрировать интеллект друзьям, коллегам и новым знакомым. Если в вашем окружении есть большой любитель котов, вы наверняка замечали, что этот человек ну уж слишком скрупулезен и педантичен — даже раздражает порой.

Птицы

Вам кажется, что самые большие оптимисты и экстраверты — собачники? Представляем вашему вниманию любителей птиц, особенно экзотических видов. Наверное, трудно найти более творческих людей, которые умеют смотреть на мир под другим углом. Им очень сложно быть наедине с собой, а потому у птичников большой круг друзей и всегда есть, с кем провести вечер пятницы. И да, они любят вставать раньше всех, что также отметили психологи.

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