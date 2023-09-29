У иудеев начался Суккот: смысл и традиции еврейского праздника

Иудеи всего мира начинают отмечать один из главных религиозных праздников – Суккот. Семь дней они будут вспоминать 40-летнее странствие по пустыне. Обязательный атрибут праздника – украшенный ветками растений шалаш, передает корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин.

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В синагоге Московского центра современного иудаизма последние приготовления. Сукка, в данном случае шалаш, практически готов. Еще немного украсить, накрыть стол и можно отмечать Суккот. Его еще называют праздником собирания урожая, хотя его история гораздо глубже. Суккот отмечают, прежде всего, в память о странствии евреев по Синайской пустыне, которое длилось 40 лет.

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«Это праздник, заповеданный в Торе, где сказано: 15 числа полнолуния месяца тишрей живите в сукках, потому что при выходе вашем из Египта вы жили в сукках. Сукка – это временное жилище», – рассказал главный раввин Движения прогрессивного иудаизма России Александр Лысковой.

В эти дни евреи должны приглашать к себе в сукку гостей, угощать их. А по древним традициям помогать бедным и делиться с ними едой. По заповеди, конечно, нужно все эти дни жить в шалаше под открытым небом. Так написано в Торе. Не у каждого есть такая возможность, но символически отметить праздник старается каждый иудей.

«В этот день вспоминаем и говорим себе о том, что даже если мы добились успеха, даже если у нас все хорошо сейчас, никогда не нужно забывать, с чего ты начинал. В этом одна из задач Суккот. Никогда не забывай начало и никогда не забывай о тех, кто сейчас живет в подобных условиях», – отметил Александр Лысковой.

Помимо сукки есть и другие обязательные ритуалы и атрибуты праздника. Например, букет в руках. Он состоит из ветвей финиковой пальмы, мирта и ивы плакучей. Не обойтись из без этрога. Это цитрусовый фрукт, похожий на лимон.

«Когда мы празднуем Суккот, мы берем все четыре растения вместе. В одной руке лимон, а три растения – в другой руке. Мы их соединяем вместе для того, чтобы показать, что все люди разные, но этот праздник нас объединяет», – рассказал раввин Московского центра современного иудаизма Леонид Бимбат.

Суккот – это не только жизнь в шалаше, трапезы и веселье. Это еще и праздничные молитвы, в которых иудеи обращаются ко Всевышнему.

«Восславьте Всевышнего, потому что он благ, ибо слава его велика», – произнес ткантор Московского центра современного иудаизма Дмитрий Карпенко.