Муж бросил жену из-за последствий ее желания стать привлекательнее

Жительница Нью-Йорка решилась на хирургическое вмешательство ради спасения брака и осталась со рваными ранами. Из-за последствий неудачных пластических операций от женщины ушел муж, сообщает The Sun.

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54-летняя Дейл Гаглио, желающая стать привлекательнее, сделала операцию по увеличению груди и абдоминопластику, на которые потратила более 14,6 тысячи долларов (1,4 миллиона рублей). Очнувшись после хирургического вмешательства, женщина обнаружила, что у нее два пупка, нет переднего зуба и грудь разного размера. Помимо этого, на спине, из нижней части которой удаляли жир в ходе абдоминопластики, осталась открытая рана. Как утверждает Гаглио, отверстие в спине было настолько большим, что в него «можно было просунуть руку и достать до спинного мозга».

Женщина несколько раз приезжала в больницу, прежде чем хирург смог зашить рваную рану. После этого врачи установили Гаглио устройство для дренирования раны. Американка признается, что шрам на ее спине выглядел отвратительно и от него исходил неприятный запах. Из-за этого муж женщины бросил ее после 20 лет брака. «Я была ему противна», — говорит Гаглио.

Через некоторое время рана на спине женщины зажила, однако на ее теле остались видимые шрамы. Гаглио стала неуверенной в себе и теперь постоянно ходит в закрытой одежде. Она признается, что жалеет о пластических операциях, которые сделала в попытке удержать мужа. «Я хочу, чтобы женщины знали, что нужно просто любить себя такими, какие вы есть. Необязательно быть идеальной и делать пластические операции», — заявляет она.