Чхусок: когда отмечают, традиции и история корейского праздника
Чусок/чхусок или хангави — один из крупнейших праздников Южной Кореи. Это время, когда семьи собираются вместе, чтобы поблагодарить своих предков за обильный осенний урожай. «Рамблер» расскажет, как и когда отмечают чусок в Корее.
Чусок, который иногда называют корейским Днем Благодарения, отмечается хорошей едой, вином и семейными посиделками. Обычно это происходит в сентябре или октябре по лунному календарю. Это трехдневный праздник, один из самых больших и значимых в Корее и важный аспект корейской культуры. Хангави — еще один термин, который можно использовать как синоним Чусока.
Чусок празднуется 15-го числа 8-го месяца по лунному календарю. Хотя точный день меняется каждый год, корейский день благодарения обычно отмечается в сентябре и октябре. Чусок в 2023 году отмечается 28-30 сентября, а в 2024 году — 16-18 сентября.
В 2023 году Чусок выпадает на 28 сентября. Трехдневный период праздников Чусок включает день Чусока, а также дни до и после него.
За день до Чусока корейцы обычно возвращаются в свои родные города как раз вовремя, чтобы сам праздник провести с членами своей семьи.
История Чусока
Согласно легенде, древний король королевства Силла устроил месячный конкурс ткачества между двумя командами. Победила команда, соткавшая больше ткани, а проигравшая команда угостила их едой, напитками и другими подарками. Так началась традиция Дня Благодарения почти 2000 лет назад.
Некоторые ученые также связывают Чусок с историей Кореи, где сельское хозяйство составляло большую часть повседневной жизни. Корейцы обычно предлагали предкам ритуалы, чтобы поблагодарить их и отпраздновать урожайную луну.
Традиции
Традиционно целью Чусока было собраться вместе членами семьи во время полнолуния. Обычно оно появлялось на небе в 15 -й день 8 -го месяца по лунному календарю. Семьи хотели отпраздновать событие и выразить благодарность предкам за хороший урожай.
Чусок — традиционный праздник, в котором до сих пор сохранились многие обычаи старых времен.
Чарье — корейские ритуалы поклонения предкам
Чарье, или поминальные службы предков, проходят утром в день Чусока. Члены семьи собираются в своих домах, чтобы почтить память своих предков поминальными службами.
Типичными продуктами для этой службы являются свежесобранный рис, рисовые лепешки сонпхен и алкоголь. За службой следует семейная трапеза.
Беолчо — уход за могилами предков
Во время Чусока у корейцев принято посещать могилы предков и выдергивать сорняки, которые выросли вокруг могилы . Это считается семейным долгом и признаком преданности.
Какие корейские блюда на День Благодарения популярны
Еда – важная часть корейской культуры, особенно во время важных событий. Мы составили список вкусных корейских блюд на День Благодарения, популярных во время Чусока. Вы, вероятно, найдете эти корейские блюда в любом южнокорейском доме во время Чусока, также можете посетить корейский ресторан и найти в меню те же самые позиции.
Сонгпен
Популярная еда на Чусок — сонгпен. Этот традиционный корейский пирог готовится из рисовой пудры с начинкой из семян кунжута, красной фасоли, других бобов, каштанов и других ингредиентов.
Чапче
Чапче — еще одно традиционное корейское блюдо, которое готовят и едят во время Чусока.Это блюдо из лапши обжаривается в кунжутном масле с грибами, луком, морковью, шпинатом и т. д. В блюдо также иногда добавляют говядину, а для придания аромата обычно используют соевый соус.
Чон
Еще одно блюдо — традиционные корейские блины. Их также часто можно встретить на обеденных столах южнокорейцев во время Чусока. Их готовят из рыбы, сладкого картофеля, кабачков и других ингредиентов, покрытых яйцом или мукой, а затем обжаренных на сковороде.
Гальбиджим
Галбиджим также популярен во время Чусока. Это довольно дорогое блюдо, представляет собой тушеную говядину с короткими ребрышками, смешанную с овощами.
Это сладкое и пикантное блюдо, которое лучше всего подавать с рисом. Гальбиджим подают не только на Чусок, но и во время других семейных праздников.
Подарки
Современный обычай на Чусок — это дарение подарков. Хотя не все обязаны дарить подарки, считается хорошим жестом подарить принимающей семье (обычно бабушке и дедушке или старшему сыну семьи) подарки, когда вы посещаете их дом на Чусок. Некоторые люди также предпочитают дарить подарки партнерам или руководителям компании, в которой они работают, в качестве жеста доброго жеста.
Поскольку Чусок — это семейное мероприятие, гораздо практичнее подарить что-то, чем могла бы пользоваться вся семья. Еда, скорее всего, лучший выбор, особенно для тех, кто собирается отметить праздник в доме другой семьи.
Что еще делают во время Чусока
Есть также множество традиционных игр и забав, которыми принято развлекаться в Корее во время Чусока.
Кангансуллае
Этот традиционный народный танец, также называемый корейским хороводом, исполняется женщинами, одетыми в традиционную корейскую одежду (ханбок), в качестве молитвы за хороший урожай.
Женщины собираются под полной луной, образуют круг и держат друг друга за руки, поют и вращаются по часовой стрелке. Скорость танца будет неуклонно возрастать, и танец может продлиться даже до рассвета.
Сирым
Сирым — традиционный вид борьбы в Корее. Это также можно назвать традиционной корейской борьбой. Два противника борются, держась за пояс оппонента, что называется сатба. Побеждает тот игрок, которому удастся повалить противника на песок.
Бой быков
Это занятие неизвестного происхождения также популярно на Чусок. В отличие от корриды, корейская битва быков гораздо менее жестока. Это не просто соревнование, его цель также показать, насколько хорошо тренер воспитал своего быка. Быки-участники бодаются, пока один из них не уступит. Если хотите увидеть бои быков, стоит посетить корейский город Чхондо.