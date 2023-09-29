Чхусок: когда отмечают, традиции и история корейского праздника

Чусок/чхусок или хангави — один из крупнейших праздников Южной Кореи. Это время, когда семьи собираются вместе, чтобы поблагодарить своих предков за обильный осенний урожай. «Рамблер» расскажет, как и когда отмечают чусок в Корее.

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Чусок, который иногда называют корейским Днем Благодарения, отмечается хорошей едой, вином и семейными посиделками. Обычно это происходит в сентябре или октябре по лунному календарю. Это трехдневный праздник, один из самых больших и значимых в Корее и важный аспект корейской культуры. Хангави — еще один термин, который можно использовать как синоним Чусока.

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Чусок празднуется 15-го числа 8-го месяца по лунному календарю. Хотя точный день меняется каждый год, корейский день благодарения обычно отмечается в сентябре и октябре. Чусок в 2023 году отмечается 28-30 сентября, а в 2024 году — 16-18 сентября.

В 2023 году Чусок выпадает на 28 сентября. Трехдневный период праздников Чусок включает день Чусока, а также дни до и после него.

За день до Чусока корейцы обычно возвращаются в свои родные города как раз вовремя, чтобы сам праздник провести с членами своей семьи.

История Чусока

Согласно легенде, древний король королевства Силла устроил месячный конкурс ткачества между двумя командами. Победила команда, соткавшая больше ткани, а проигравшая команда угостила их едой, напитками и другими подарками. Так началась традиция Дня Благодарения почти 2000 лет назад.

Некоторые ученые также связывают Чусок с историей Кореи, где сельское хозяйство составляло большую часть повседневной жизни. Корейцы обычно предлагали предкам ритуалы, чтобы поблагодарить их и отпраздновать урожайную луну.

Традиции

Традиционно целью Чусока было собраться вместе членами семьи во время полнолуния. Обычно оно появлялось на небе в 15 -й день 8 -го месяца по лунному календарю. Семьи хотели отпраздновать событие и выразить благодарность предкам за хороший урожай.

Чусок — традиционный праздник, в котором до сих пор сохранились многие обычаи старых времен.

Чарье — корейские ритуалы поклонения предкам

Чарье, или поминальные службы предков, проходят утром в день Чусока. Члены семьи собираются в своих домах, чтобы почтить память своих предков поминальными службами.

Типичными продуктами для этой службы являются свежесобранный рис, рисовые лепешки сонпхен и алкоголь. За службой следует семейная трапеза.

Беолчо — уход за могилами предков

Во время Чусока у корейцев принято посещать могилы предков и выдергивать сорняки, которые выросли вокруг могилы . Это считается семейным долгом и признаком преданности.

Какие корейские блюда на День Благодарения популярны

Еда – важная часть корейской культуры, особенно во время важных событий. Мы составили список вкусных корейских блюд на День Благодарения, популярных во время Чусока. Вы, вероятно, найдете эти корейские блюда в любом южнокорейском доме во время Чусока, также можете посетить корейский ресторан и найти в меню те же самые позиции.

Сонгпен

Популярная еда на Чусок — сонгпен. Этот традиционный корейский пирог готовится из рисовой пудры с начинкой из семян кунжута, красной фасоли, других бобов, каштанов и других ингредиентов.

Чапче

Чапче — еще одно традиционное корейское блюдо, которое готовят и едят во время Чусока.Это блюдо из лапши обжаривается в кунжутном масле с грибами, луком, морковью, шпинатом и т. д. В блюдо также иногда добавляют говядину, а для придания аромата обычно используют соевый соус.

Чон

Еще одно блюдо — традиционные корейские блины. Их также часто можно встретить на обеденных столах южнокорейцев во время Чусока. Их готовят из рыбы, сладкого картофеля, кабачков и других ингредиентов, покрытых яйцом или мукой, а затем обжаренных на сковороде.

Гальбиджим

Галбиджим также популярен во время Чусока. Это довольно дорогое блюдо, представляет собой тушеную говядину с короткими ребрышками, смешанную с овощами.

Это сладкое и пикантное блюдо, которое лучше всего подавать с рисом. Гальбиджим подают не только на Чусок, но и во время других семейных праздников.

Подарки

Современный обычай на Чусок — это дарение подарков. Хотя не все обязаны дарить подарки, считается хорошим жестом подарить принимающей семье (обычно бабушке и дедушке или старшему сыну семьи) подарки, когда вы посещаете их дом на Чусок. Некоторые люди также предпочитают дарить подарки партнерам или руководителям компании, в которой они работают, в качестве жеста доброго жеста.

Поскольку Чусок — это семейное мероприятие, гораздо практичнее подарить что-то, чем могла бы пользоваться вся семья. Еда, скорее всего, лучший выбор, особенно для тех, кто собирается отметить праздник в доме другой семьи.

Что еще делают во время Чусока

Есть также множество традиционных игр и забав, которыми принято развлекаться в Корее во время Чусока.

Кангансуллае

Этот традиционный народный танец, также называемый корейским хороводом, исполняется женщинами, одетыми в традиционную корейскую одежду (ханбок), в качестве молитвы за хороший урожай.

Женщины собираются под полной луной, образуют круг и держат друг друга за руки, поют и вращаются по часовой стрелке. Скорость танца будет неуклонно возрастать, и танец может продлиться даже до рассвета.

Сирым

Сирым — традиционный вид борьбы в Корее. Это также можно назвать традиционной корейской борьбой. Два противника борются, держась за пояс оппонента, что называется сатба. Побеждает тот игрок, которому удастся повалить противника на песок.

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