Российский леопард-переселенец стал самым восточным в мире

Российский дальневосточный леопард по кличке Ветер, переселенный в Уссурийский заповедник, стал самым восточным среди всех леопардов в мире. Об этом сообщается на сайте национального парка «Земля леопарда».

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Согласно спутниковым данным, хищник отдалился от ядра популяции в нацпарке на 100 километров, осваивая восточные границы заповедника и его окрестностей.

Отмечается, что ареал обитания дальневосточных леопардов находится восточнее, чем их африканских и индийских сородичей, однако Ветер пошел еще дальше, выйдя за пределы ареала обитания своего вида.

Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Хосе Антонио Эрнандес-Бланко рассказал, что с начала наблюдений животное прошло сотни километров — в среднем около восьми километров в день. За это время Ветер успешно охотился 13 раз, добывая оленей и мелких хищников.