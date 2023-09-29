Расстрел Берии: что было специально изготовлено для его казни

Действительно, специально для казни Лаврентия Берии было изготовлено металлическое кольцо. Об этом сообщил Михаил Хижняк, комендант штаба ПВО.

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Однако, некоторые источники утверждают, что это был крюк, а не кольцо.

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Смертный приговор

В 1953 году Лаврентий Павлович Берия оказался в центре внимания. Он был отправлен в командировку в Берлин, в то время как, по предположению некоторых историков, Никита Хрущев начал обсуждать будущий арест министра внутренних дел с высшими руководителями страны. По возвращении в Москву, Берия был арестован и обвинен в ревизионизме, шпионаже, злоупотреблении властью, вредительской деятельности и моральном разложении.

Однако, вместо того, чтобы поместить Лаврентия Берию в следственный изолятор, его заключили в бункер штаба Московского военного округа. Согласно официальной версии, он провел там несколько месяцев в ожидании приговора. Приговор оказался суровым - смертная казнь. Вместо того, чтобы отвезти Берию для исполнения приговора, его расстреляли прямо в бункере. Поскольку помещение не было предназначено для таких целей, казни Берии предшествовала тщательная подготовка.

Подготовка к казни

Как рассказал Михаил Хижняк, который занимал должность коменданта штаба Московского округа войск ПВО и присутствовал при казни Лаврентия Берии, ему приказали съездить домой к бывшему министру и привезти ему черный костюм. Кроме того Хижняк должен был приготовить брезент и веревку. Эти предметы были необходимы для того, чтобы завернуть тело казненного, которое затем было переправлено в крематорий.

Также, как пишет в своей книге «Берия: последний рыцарь Сталина» Елена Прудникова, для расстрела Лаврентия Берии был сколочен деревянный щит. Этот щит, который сделали два плотника вместе с тем же Хижняком, по словам Прудниковой, предохранял палача, Павла Батицкого, и других людей, находившихся в бункере, включая прокурора Романа Руденко и военачальника Кирилла Москаленко, от рикошета. Именно в этот щит и было вбито металлическое кольцо.

Кольцо для министра

Если верить историку Борису Соколову, который приводит на страницах издания «Берия. Судьба всесильного наркома» свидетельства очевидцев тех событий, это кольцо было изготовлено на заказ специально для казни Лаврентия Берии. Оно предназначалось для того, чтобы к нему привязать приговоренного к смерти. Правда, журналист Алексей Пиманов, который провел не одно историческое расследование, утверждает, что привязывали Берию не к кольцу, а к крюку.