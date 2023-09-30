День 30 сентября в истории

Чем примечательна эта дата.

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День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)

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Памятная дата РФ была установлена Федеральным законом от 28 сентября 2023 года.

Год назад, 30 сентября 2022 года, в Московском Кремле были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями о принятии их в Российскую Федерацию и образовании новых субъектов в составе страны.

Подавляющее большинство их жителей проголосовали за присоединение к России на референдумах, которые прошли 23-27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Международный день перевода

Памятная дата ООН, установленная Генеральной Ассамблеей организации в 2017 году. Приурочен ко дню памяти Иеронима Стридонского, который осуществил полный перевод Библии на латинский язык. Этот святой считается покровителем переводчиков.

День интернета в России

Впервые праздник отметили в 1998 году, когда одна московская компания разослала представителям крупных провайдеров, компьютерных фирм и информационных агентств предложение отметить 30 сентября «День интернета», а также провести «перепись населения русскоязычного интернета». По данным переписи, в 1998 году доступ к интернету имел миллион россиян.

В нашей стране интернет появился в начале 1980-х годов, когда доступ к Всемирной сети получили сотрудники исследовательских институтов. 1 августа 1990 года была создана первая внутрисоветская сеть — «Релком».

Официальной же датой появления интернета в нашей стране принято считать 28 августа 1990 года, когда состоялся первый сеанс связи при помощи телефонного модема между Институтом атомной энергии им. И.В. Курчатова и Университетом Хельсинки (Финляндия). В сентябре того же года в международном регистраторе доменов IANA был зарегистрирован домен.su.

После распада Советского Союза он использовался еще несколько лет, но в 1993 году российские провайдеры договорились о подаче совместной заявки на создание новой доменной зоны .ru. Он был делегирован 7 апреля 1994 года. В 2007 году в зоне.ru был зарегистрирован миллионный домен, спустя два года их стало два миллиона. Сегодня количество зарегистрированных доменных имен уже более пяти миллионов.

Также в нашей стране отмечают 7 апреля День рождения Рунета.

25 лет назад (1998) состоялось первое вручение высшей награды России — ордена Святого апостола Андрея Первозванного

Первоначально орден был учреждена в 1698 году Петром I и вручался «в воздаяние и награждение за верность, храбрость и разные нам и отечеству оказанные заслуги». Орден Святого апостола Андрея Первозванного был первым и до 1714 года единственным орденом Российской империи. Его первым кавалером стал дипломат Федор Головин.

Всего с 1699 по 1917 год этой высшей наградой Российской империи были награждены, по разным данным, от 900 до 1100 человек.

В июле 1998 года указом Президента РФ Бориса Ельцина орден Святого апостола Андрея Первозванного был восстановлен как высшая награда России. Первым его кавалером стал академик РАН Дмитрий Лихачев.

Всего за 25 лет орденом были удостоены более 20 человек.

80 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны была завершена Черниговско-Полтавская стратегическая наступательная операция

В операции, которая началась 26 августа 1943 года, участвовали войска Центрального, Воронежского и Степного фронтов. Всего 1,6 миллиона человек, свыше 30 тысяч орудий и минометов, 1200 танков, 690 реактивных установок, 1450 самолетов. Им противостояли группы армий «Центр» и «Юг», в составе которых были 38 дивизий, из них 8 — танковых и 2 — моторизованные. Всего: 700 тысяч человек, 7200 орудий и минометов, 1200 танков и штурмовых орудий, более 900 самолетов.

В ходе Черниговско-Полтавской стратегической наступательной операции советские войска освободили часть Левобережной Украины (города Сумы, Чернигов и Полтаву) и вышли на позиции для наступления в Правобережной Украине.

Победа досталась дорогой ценой: безвозвратные потери советских войск составили свыше 102 тысяч человек, санитарные — около 325 тысяч человек. Немецкие потери составили порядка 320 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными.

30 лет назад (1993) завершился грузино-абхазский вооруженный конфликт

Военные действия между двумя странами, переросшие в настоящую войну, начались в августе 1992 года, когда в Абхазию вошли грузинские войска под предлогом освобождения захваченного на территории республики вице-премьера Грузии Александра Кавсадзе, охраны коммуникаций и других важных объектов. Этот шаг вызвал ожесточенное сопротивление жителей Абхазии.

В результате боевых действий Сухуми перешел под контроль абхазских войск. Грузинские вооруженные силу были вынуждены покинуть Абхазию.За 413 дней вооруженного конфликта погибли около 16 тысяч человек (4 тысячи абхазов, 10 тысяч грузин, 2 тысячи добровольцев из Южной Осетии и республик Северного Кавказа).

В 1994 году при посредничестве ООН и России было подписано соглашение о прекращении огня, а в зоне конфликта размещены Коллективные силы СНГ по поддержанию мира.

29 сентября отмечается в Республике Абхазия как национальный праздник — День независимости.

85 лет назад (1938) было подписано Мюнхенское соглашение (также известное как Мюнхенский сговор)

Свои подписи под документом поставили премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье, рейхсканцлер Германии Адольф Гитлером и премьер-министр Италии Бенито Муссолини.