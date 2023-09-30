Названного в честь Гитлера жука хотят переименовать ради спасения

Ученые ведут дискуссии о переименовании слепого пещерного жука Anophthalmus hitleri, который находится под угрозой исчезновения. Это насекомое истребляют неонацисты, собирая его для коллекций. В местах обитания практически не осталось живых особей.

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Жук получил свое звучное имя в 1933 году, когда энтомолог-любитель Оскар Шейбель обнаружил неизвестный ранее вид, который он назвал Anophthalmus hitleri. Первое слово в переводе с греческого значит «без глаз». Он не представляет никакой ценности.

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В настоящий момент поклонники Гитлера собирают этих жуков и перепродают. Хорошо сохранившийся крупный экземпляр может оцениваться до 1400 долларов. В 2006 году из Баварской государственной зоологической коллекции украли почти все экземпляры этого вида. Учреждение отправило своего сотрудника в Словению, чтобы он собрал новые экспонаты. Но когда он попал в пещеры, где жуки должны обитать, многие из них оказались пустыми – их разорили коллекционеры и перекупщики.

Некоторые представители таксономического сообщества (те, кто отвечает за наименование новых видов) выступают против использования имен известных людей в научных названиях. Есть и другие виды, увековечившие своим существованием личностей, упоминание которых не приветствуется из-за расистских, фашистских, колониальных и других предубеждений. Например, бабочка из Ливии, названная в честь Бенито Муссолини, цветок в честь английского защитника рабства и плантатора Джорджа Хибберта и т. д. Сторонники классического присвоения названий считают, что переименования приведут к серьезным сбоям в изучении биоразнообразия, так как сотни тысяч уже принятых названий потенциально могут быть оспорены, пишет The Washington Post.