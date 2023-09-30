Кого больше всего боятся евреи

У восточноевропейских евреев существует понятие "keyn ayin horeh", что можно перевести с идиша на русский как "чур меня". Ашкенази-евреи на протяжении многих столетий испытывали большой страх перед встречей с иббурами, или духами. Особенно пугающим иббуром считался диббук.

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Слово "диббук" происходит из иврита и означает "прилепившийся". В ашкеназском еврейском фольклоре диббук - это злой дух, являющийся душой злого умершего человека.

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Душа-диббук не может покинуть земное существование из-за совершенных человеком тяжких преступлений и грехов, например, в случае самоубийства. Упоминания о диббуках встречаются в каббалистической литературе с XVII века.

Многие евреи верили, что духи - это переселяющиеся души, которые не могут войти в новое тело из-за своих прошлых грехов и вынуждены вселяться в тела живых людей. Более того, духи были вынуждены входить в физические оболочки людей, иначе они подвергались мучениям со стороны других злых духов. Некоторые считали, что диббуки - это души людей, не получивших должного погребения и превратившихся в демонов.

Вот что писал об этом темном существе Генри Лайон Олди в «Приюте героев». «Диббук, иначе психо-близнец, на жаргоне «лепила». В поисках убежища диббук норовит подселиться в человечье тело, но прячется и наружу лезет редко, в отличие от активных духов, которые помыкают одержимыми, как хотят».

Интересно, что и сегодня многие ортодоксальные евреи верят в существование диббуков.

Диббук изгоняется цадиком (праведником) и десятью другими членами еврейской общины, которые при этом одеты в погребальные рубашки. При процедуре изгнания диббука сжигают ароматные вещества, читают молитвы и трубят в шофар. Диббуков можно соотнести с демонами и духами, которые в католической церкви изгоняются при помощи обряда экзорцизма.