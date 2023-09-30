Дедушка уральского рока сделал из комедии Островского мюзикл

В Краснодаре сыграли мировую премьеру музыкального спектакля "На всякого мудреца…" по комедии Островского.

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Сказать, что драматургии Островского повезло жить новой жизнью в музыкальном театре - это сильно покривить душой. Попытки, разумеется, были и не раз, удачи - редкость.

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Практически единственное исключение - весенняя сказка "Снегурочка", ставшая чудесной оперой Римского-Корсакова - совсем другой жанр в творчестве Островского. А деловых и прагматичных персонажей главного бытописателя купеческой Москвы и впрямь трудно представить на русской оперной сцене с ее возвышенными страстями и мятущимися героями.

В Европе есть популярное название - "Катя Кабанова" Яначека на сюжет "Грозы", и это, пожалуй, все. Советская опера, а тем более оперетта тоже пестовали других персонажей. Несколько мюзиклов последнего времени, включая "Бесприданницу", основанную на прекрасной музыке Андрея Петрова к фильму "Жестокий романс" -общей картины не меняют. Но искушение есть, и попытки, в том числе и в связи с юбилеем этого года, продолжаются.

Одну из них представил Музыкальный театр в Краснодаре, где автором идеи стал режиссер и балетмейстер Александр Мацко. На его призыв откликнулся композитор Александр Пантыкин, автор удачнейших екатеринбургских "Мертвых душ", собравших целый букет "Золотых масок" и затем поставленных в нескольких театрах страны, в том числе и в Краснодаре.

В этот раз Пантыкин выступил еще и либреттистом своего нового сочинения, сохранив большей частью тексты пера великого драматурга. В основе - сюжет "Мудреца", но суть многих персонажей переосмыслена, добавлена пара героев из других пьес Островского, в итоге сюжетных линий так много, что сходу во всем разобраться непросто.

В центре - история трех молодых друзей-гимназистов. Два Егора и Савва дружат первые минут двадцать спектакля, их застольная песнь "Так выпьем" - из лучших мелодий мюзикла. А дальше каждый пойдет своей дорогой. Егор Глумов (стремительный и точный Роман Вокуев) сначала действует в соответствии с сюжетом Островского, мечтая о теплом местечке и богатой невесте. Но в конце, разоблаченный и изгнанный из общества, он будет пригрет богатой вдовой, опубликует свой знаменитый дневник и станет известным писателем (!).

Другой - бездельник и прожигатель жизни Егор Курчаев (обаятельный и голосистый Максим Рогожкин) закончит обычным альфонсом при жене своего дядюшки Клеопатре Львовне (роскошная Татьяна Еремина). Их страстный дуэт соблазнения с музыкой красиво спародированного цыганского романса, - одна из самых смешных сцен спектакля. Наконец, строитель железных дорог Савва Васильков (Павел Гришин) - единственный, кто к кому авторы явственно симпатизируют, - своим трудом и упорством, конечно, достигнет богатства и положения, и любимую девушку в жены получит, в общем, человек новой эпохи.

В обществе, окружающем молодых людей, царят свои страсти и, разумеется, дух циничного чистогана. Из галереи эксцентричных персонажей выделяется проныра и делец Голутвин (артистичный Игорь Завада) в союзе владелицей "спиритического бюро знакомств" Манефой, она же сбежавшая из тюрьмы Улита Шмыгаева (Наталья Бызеева). Этой парочке авантюристов (временами так смахивающих на Лису-Алису и Кота Базилио!) отдан самый лихой, в бродвейском духе номер мюзикла - "Деньги, денежки, деньжата". Конечно, догадливый зритель оценит параллель со знаменитым хитом "Money" из мюзикла "Кабаре". А еще хитрющая мать Глумова (остро-характерная Карина Петровская) и непререкаемый авторитет здешних мест Домна Евстигневна Белотелова (Анастасия Подкопаева) - дама весомых достоинств настолько, что возвышается над всеми в прямом и переносном смысле: из-под ее гигантской юбки с оборками то и дело выбегают разные персонажи. Вообще, никакого "темного царства" нет и в помине, все милы, живут шумно и празднично.

Художник Максим Обрезков с помощью движущихся порталов и колонн меняет локации сюжета от классицистских интерьеров и бальных зал до уличных площадей. Придумано эффектное появление главных персонажей через прорези картонного суперзанавеса: герои как бы оживают на наших глазах, а потом снова застывают иллюстрациями в книжке. Особенность режиссерского метода Мацко - в плотной застройке сценического текста, его постановки всегда полифоничны и многофигурны, актерам предлагается довольно сложный сценический рисунок, конечно, много движения и танцев. Независимо от тем, сюжетов, времен и эпох, он полагает, что зритель идет в театр за красотой, и должен ее получить - по полной.

В "Мудреце" он вместе с художником наряжает всех в эффектные костюмы невообразимо ярких цветов, стилизующих эпоху, но далеких от историзма. Модную коллекцию дополняют аксессуары, шляпки, капоры, картузы и котелки. Всем возрастным персонажам клеят бороды и носы, подлинных лиц почти не разглядеть, перед нами - почти кукольный театр, маски или скорее гигантские марионетки с характерной пластикой, оттенок фантасмагории звучит громкой нотой.

Жанр нового спектакля, как и в случае с "Мертвыми душами", Пантыкин обозначил термином лайт-опера, в ней нет непременного для мюзикла и оперетты чередования разговорных сцен с вокальными номерами и танцами, а всё спаяно-слито в единый процесс. Мелодичных хитов немного, гораздо больше мелодекламации с оркестровым сопровождением, задающим атмосферу и стремительный темп всего действа. И я бы добавила - ритм. На этом спектакле, несущемся со скоростью жд-экспресса, и где основная музыкальная тема отстукивает ритм колес, точно вспомнишь, что автор музыки был известен как "дедушка уральского рока". И в какой-то момент, когда перенасыщеннось персонажами, событиями, скоростью, да и громкостью достигает апогея, так хочется воскликнуть: постой паровоз…

К сложно устроенной партитуре в театре отнеслись с огромным пиететом, солисты двух виденных мной составов работают с отдачей, много отличных голосов, все выучено и от зубов отскакивает. Хор звучит великолепно, оркестр в целом (дирижер Денис Ивенский) - тоже, но иногда кажется, что объем оркестровой массы чрезмерен, или это особенности неудачной подзвучки. Не персонифицированный звук и работа микрофонов - серьезная проблема для многих российских театров.

А главная "фишка" выдумщика Пантыкина в том, что в тексте звучат (и не раз!) названия всех пьес Островского числом 59. "Венок сонетов" - так называет прием сам автор. После короткой стремительной увертюры хор воспевает зачин "На всякого мудреца довольно простоты", и тут же продолжает "Не было ни гроша, да вдруг алтын". И далее, по ходу пьесы, хор будет своего рода комментатором происходящего с помощью заголовков Островского, благо писатель часто брал для этого русские поговорки: "Бедность не порок", "Не в свои сани не садись", "Свои люди - сочтемся" и т.д.