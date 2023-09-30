Какую информацию о полете Гагарина засекретили в СССР

Полет Юрия Гагарина в космос в 1961 году стал событием, привлекшим повышенное внимание не только в СССР, но и во всем мире.

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Однако интерес специалистов не ограничивался только самим полетом, но и способом приземления космонавта.

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Только спустя 25 лет стало известно, что Гагарин приземлился на парашюте, а не в космическом корабле, как все думали.

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Именно поэтому каждый год 12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Гагарин провел вне Земли 108 минут и успешно приземлился в Саратовской области, как сообщали газеты. Первыми, кто увидел космонавта, были Анна Тахтарова, супруга местного лесника, и ее внучка Рита. Сначала, увидев "оранжевое чудище", они испугались и убежали. Однако Гагарин крикнул, что он советский, и они поняли, что имеют дело с человеком. Анна помогла Гагарину снять шлем, а затем прибыли военные.

Эта история была описана во многих изданиях, но журналисты никогда не раскрыли правду о способе приземления космонавта в течение 25 лет. Широкая общественность была уверена, что Гагарин вышел на поверхность Земли из кабины космического корабля, так как именно так утверждали советские власти.

Как это было на самом деле

Хотя, стоит отметить, что подозрения по поводу того, что Юрий Гагарин приземлился вовсе не в космическом корабле, возникли в первые же дни чествования героя. Как пишет Гелий Салахутдинов в своей книге «Приключения на орбитах», во время масштабной пресс-конференции один из иностранных журналистов напрямую спросил у Гагарина, как тот приземлился. Космонавт смутился, переговорил о чем-то с руководителем мероприятия и ответил корреспонденту весьма уклончиво.

«Главный конструктор, - сказал Гагарин, - предполагал два способа посадки: как внутри, так и вне летального аппарата».

Гагарин прекрасно понимал, что выдать подлинную информацию о способе своего приземления он не в праве. Дело в том, что Юрий Алексеевич действительно катапультировался и спустился на землю уже на парашюте. Но в те годы другого, более безопасного метода приземления, еще никто не придумал. Это обстоятельство нисколько не умаляло подвиг Гагарина, но он прекрасно понимал, чем может быть чреват слишком длинный язык.

Причины секретности

Зачем же понадобилась такая секретность, ведь космический полет на самом деле имел место быть? Как утверждает Валерий Лесников, автор книги «Гагаринское время. 1960-1969 годы», если бы к подвигу советского первопроходца подошли с бюрократической точки зрения, то его полет не засчитали бы космическим. Согласно требованиям ФАИ (международной авиационной федерации), статус космического присваивался только тому полету, в течение которого человек совершил старт с земли, побывал в космосе и приземлился на одном и том же летальном аппарате. Именно поэтому власти СССР более 20 лет скрывали факт того, что Юрий Гагарина покинул космический корабль и спустился вниз уже при помощи парашюта.