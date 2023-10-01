Как вести себя при встрече с медведем

Правила поведения при встрече с медведем назвал эксперт
В городах России участились случаи выхода медведей к людям. Косолапых видели в пригородах Уфы, в населенных пунктах Оренбургской и Новосибирской областей.
Научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин в эфире телеканала «МИР 24» объяснил такое поведение хищников поиском пропитания.
«Идет процесс урбанизации ряда видов. У медведей идет расселение молодняка. Родители уходят от подросших медведей, выгоняют их со своих территорий обитания, и они ищут другие места для проживания. Рядом с людьми очень много помоек и еды, из-за этого медведи подходят к поселкам, выходят на улицы городов», – рассказал эксперт.
Михаил Веревкин считает, что в городе или поселке при встрече с человеком медведь, скорее всего, испугается и убежит. Но если у зверя есть опыт, когда люди сами убегали от него ранее, или стремление дойти до места кормежки любой ценой, то ситуация может развиваться иначе.
Также эксперт отметил, что люди сами прикармливают хищников, оставляя еду на обочинах дорог, чтобы увидеть зверя и сделать фотографии. Например, это распространено на Дальнем Востоке. Но медведь запоминает и начинает дежурить в этих местах.
В норме медведь – очень осторожный зверь, который избегает встречи с человеком, отметил ученый. Он рассказал, что, находясь там, где обитает медведь, человек должен обозначать свое присутствие звуками, и тогда вероятность встречи с косолапым будет минимальной. Но если это произошло, и медведь пошел в атаку, ни в коем случае нельзя убегать – у хищника сработает инстинкт преследования. Лучше попытаться залезть на дерево.
«К животному нужно подходить с позиций понимания его поведения и знаний о том, как с ним надо контактировать. У них своя психология, а медведь – это опасное животное, и с Винни-Пухом ничего общего не имеет. Опасен даже молодой медвежонок, а если он совсем маленький, то опаснее его мама. Не дай бог человеку случайно оказался между медвежонком и медведицей, это самая страшная ситуация. У медведя нет никаких внешних признаков начала агрессии, что делает сложной и работу с ними», – предостерегает Михаил Веревкин.