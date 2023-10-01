Как вести себя при встрече с медведем

«К животному нужно подходить с позиций понимания его поведения и знаний о том, как с ним надо контактировать. У них своя психология, а медведь – это опасное животное, и с Винни-Пухом ничего общего не имеет. Опасен даже молодой медвежонок, а если он совсем маленький, то опаснее его мама. Не дай бог человеку случайно оказался между медвежонком и медведицей, это самая страшная ситуация. У медведя нет никаких внешних признаков начала агрессии, что делает сложной и работу с ними», – предостерегает Михаил Веревкин.