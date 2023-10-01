День музыки, вегетарианства и кофе: какой сегодня день

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Международный день пожилых людей

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1 октября в мире отмечается День пожилых людей. Дата была установлена резолюцией Генассамблеи ООН в 1990 году. Цель праздника – привлечь внимание мировой общественности к проблемам людей пожилого возраста.

По данным ООН, в мире сейчас насчитывается около 700 миллионов человек старше 60 лет. Согласно прогнозу, к 2050 году число пожилых достигнет двух миллиардов (свыше 20% населения планеты).

Международный день музыки

1 октября в мире отмечается День музыки. Дата была учреждена в 1973 году по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Цель праздника –распространение музыкального искусства во всех слоях общества и развития культур, обмен опытом. Впервые День музыки отметили в 1975-м.

Всемирный день вегетарианства

1 октября в мире отмечается День вегетарианства. Праздник был учрежден Североамериканским вегетарианским обществом в 1977 году.

Существуют различные виды вегетарианства. Так, приверженцы лактовегетарианства наряду с продуктами растительного происхождения употребляют в пищу молоко и молочные продукты. Ововегетарианцы допускает присутствие в рационе яиц. Лактоововегетарианцы употребляют в пищу продукты растительного происхождения, а также молоко и яйца. В мире насчитывается около миллиарда вегетарианцев.

Международный день кофе

1 октября в мире отмечается День кофе. Его отмечают как поклонники этого бодрящего напитка, так и профессиональные бариста. Дата учреждена Международной кофейной организацией. В большинстве стран-производителей именно в начале октября начинается сбор урожая кофейных зерен. Праздник отмечается в более 70 государствах мира.

Также 1 октября отмечаются Всероссийский день ходьбы, День саке в Японии и День сухопутных войск ВС России.

События 1 октября:

154 года назад (1869 год) в Вене выпущена первая почтовая от­крытка.

99 лет назад (1924 год) открылся Московский академический Театр сатиры.

93 года назад (1930 год) в Московском Кремле был взорван Чудов монастырь.

92 года назад (1931 год) в СССР началось регулярное телевизионное вещание.

74 года назад (1949 год) в Пекине была провозглашена Китайская Народная Республика.

35 лет назад (1988 год) сборная СССР по футболу стала победителем Олимпийских игр в Сеуле, победив команду Бразилии.

30 лет назад (1993 год) в России была отменена прописка. Ее заменили на регистрацию по месту жительства.

Кто родился 1 октября:

Российский император Павел I (1754 – 1801).

Один из первых партизан – Героев СССР Михаил Гурьянов (1903 – 1941).

Русский историк и философ Лев Гумилев (1912 – 1992).

39-й президент США Джимми Картер (1924).

Актер, режиссер, народный артист СССР Олег Ефремов (1927 – 2000).