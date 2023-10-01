Самые необычные праздники в октябре 2023 года

Октябрь славится своими праздниками: Покров Пресвятой Богородицы, День учителя, День МЧС, День пожилых людей и другие. Всего же в октябре отмечают 147 праздников.

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Самые необычные, смешные и абсурдные праздники октября по дням месяца – в нашей подборке.

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1 октября

В первый день второго осеннего месяца отмечают Международный день пожилых людей, Всемирный день вегетарианства, Международный день музыки и День кофе. 1 октября считается днем рождения почтовой открытки и Днем добра и уважения. Необычными можно назвать День черных собак, День гуляния по улицам исчезнувших городов, День охраны енотов, День тыквенной приправы. Кроме того, 1 октября – профессиональный праздник Сухопутных Войск РФ, его отмечают по указу президента Владимира Путина с 2006 года. К Сухопутным войскам относятся войска противовоздушной обороны, основная ударная сила танковые войска, ракетные войска и артиллерия, мотострелковые войска, специальные войска, материально-технические подразделения и службы: инженерные, радиационной, химической и биологической защиты и другие.

2 октября

2 октября отмечают Всемирный день архитектуры, Международный день социального педагога, Международный день врача, Всемирный день без алкоголя. Также 2 октября некоторые могут отметить такие праздники как День путания следов в осеннем парке и День имени вашей машины. В народе 2 октября отмечают Трофимов День, или, как его называют иначе Почтение памяти святых Трофима и Зосимы. Наши предки в этот день подготавливали ульи к зиме, а холостые молодые люди искали на вечерних гуляниях свою вторую половинку. Согласно народным преданиям, если посмотреть в глаза избраннику и не отводить взгляд, он непременно ответит взаимностью.

3 октября

Самый главный праздник 3 октября в России – День ОМОНа. Кроме того, это настоящий праздник для сладкоежек: День смузи и День карамели с заварным кремом. В этот день отмечают праздник трезвенники, грибники и технари. Необычные праздники 3 октября: День поиска каштанов, Международный день скромного смеха, День «Посмотрите на листья», День бабочки и колибри.

4 октября

В этот день в России празднуют День космических войск и День войск гражданской обороны МЧС. Также празднуют 4 октября День дороги в школу, День улучшения вашего офиса и День ответов на незаданные вопросы. Важный праздник 4 октября – Всемирный день животных, который отмечают с 1931 года. Праздник призван обратить внимание на угрозу вымирания многих представителей фауны, предотвратить процессы, пагубно влияющие на экологию.

5 октября

Самый известный праздник 5 октября – День учителя. Его празднуют в России, Азербайджане, Армении, Эстонии и других странах мира. На фоне знаменитого праздника некоторые забывают о другом важном профессиональном празднике 5 октября – Дне сотрудника уголовного розыска. Есть и необычные праздники: День яблочной запеканки, День «Будь прикольным», День напутствия улетающим птицам. Христианская церковь в этот день почитает память святых Ионы и Фоки, в этот день православные христиане не употребляют в пищу морепродукты и рыбу. Не рекомендуется в этот день рыбачить, бить чем-либо по земле и сжигать веники, а также ругать ветер.

6 октября

Всемирный день улыбки и День охраны мест обитания отмечают 6 октября. В России профессиональный праздник в этот день у страховщиков, в Беларуси – у архивистов, а в США – у тренеров. Другие праздники 6 октября: Всемирный день таблицы умножения, День выдержанного в бочках пива, День детской музыки, Праздник пледа, День оранжевого вина, День любителей чеснока, День лапши, День барсука, День висения на люстре, День благодарности большим размерам.

7 октября

7 октября – День вежливых людей и по совместительству День образования штабных подразделений МВД РФ. А еще это День воспоминания про теплые вещи, кофе-фраппе и День изготовления открыток. На 7 октября выпадает Покровская родительская суббота, которую в предшествующую субботу до Покрова. Многие верующие стараются в этот день посетить храм и могилы своих родных, а те, у кого нет такой возможности, читают поминальные молитвы дома. До конца 2023 года в православном календаре будет еще две Родительские субботы, Дмитриевская и Михайловская, они выпадают на ноябрь.

8 октября

В этот день свой праздник отмечают работники сельхоз отрасли и перерабатывающей промышленности. Также 8 октября празднуют День вареников, Всемирный день осьминога, День солнечных улыбок и Всемирный день воздушных змеев. В народе 8 октября называют Сергей Капустник, церковь вспоминает кончину святого Сергия Радонежского. На Руси в этот день начинали солить, мариновать и квасить капусту. Согласно примете, если начать солить капусту раньше, заготовка прокиснет.

9 октября

9 октября – Всемирный день почты и День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. 9 октября отмечают целую плеяду необычных праздников: День заплесневелого сыра, День нанотехнологий, День любопытных событий, День отражений в лужах, День гвоздестояния и даже День пинка под зад.

10 октября

10 октября ежегодно празднует свой день рождения социальная сеть «ВКонтакте». А еще это день помощи бездомным, День каши, День украшения торта, День сумочки, День шуршания листьями и День встречи с вашими страхами. И, конечно, Всемирный день психического здоровья, который отмечают с 1992 года. Это день призван напомнить о важности состояния психики, о душевных болезнях и расстройствах.

11 октября

Международный день девочек, Всемирный день борьбы с ожирением, День пиццы с колбасой, День езды по бездорожью, День вдыхания осеннего воздуха, День прекращения издевательств – вот праздники, которые отмечают 11 октября.

12 октября

В этот день празднуют такие праздники как День кадрового работника, Всемирный день зрения, День испанского языка, День медицинской службы МВД РФ, День сбережений, Праздник чистого стакана, День шоколадных сюрпризов, День тушеной свинины и Международный день вопля разочарования.

13 октября

Самые необычные праздники, которые выпадают на 13 октября: Всемирный день яйца, Международный день костюма, День без лифчика, День целомудрия, День засыпающих деревьев, Международный день неудачников, Международный день скептиков. Также в этот день празднуют Международный день по уменьшению опасности бедствий.

14 октября

Ежегодно в этот день православные христиане отмечают великий праздник Покров Пресвятой Богородицы, или, как называют его в народе, Покров. 14 октября верующие люди посещают храмы, где молятся, ставят свечки и возносят хвалу Пресвятой Богородице. Перед праздником рекомендуется в течение трёх дней соблюдать бескровный пост, не употреблять мясо. По погоде на Покров наши предки предсказывали, какой будет зима. Если на покров лег снег, он может не растаять. А если на Покров снега нет, то его может не быть еще месяц, гласят народные приметы. Также 14 октября отмечают такие праздники: День работников заповедного дела, День российской гомеопатии, День рождения Винни-Пуха, Всемирный день мигрирующих птиц, День накопления жизненных сил, День строчных букв, День чак-чака и День плетения облаков.

15 октября

На 15 октября приходится много значимых и официальных праздников: День отца, Международный день сельских женщин, День работников дорожного хозяйства, День работников пищевой промышленности, День создания адресно-справочной службы Российского государства, Всемирный день борьбы с раком груди, День памяти жертв выкидышей и детской смертности. Есть и праздники шуточные, неофициальные: Всемирный день мытья рук, День ворчуна, День грибов, День творожного сыра, День собирания осенних листьев, День жаркого с фазаном, День курицы по-итальянски, Всемирный день игрушечной фотокамеры.

16 октября

16 октября отмечают Всемирный день анестезии, Всемирный день продовольствия и Международный день хлеба. Это праздник недотрог, аллергологов, службы дознания МВД РФ и диких кошек. А еще 16 октября празднуют Всемирный день здорового питания, День словаря, День ликера, День северного ветра и День очистки виртуального рабочего стола.

17 октября

17 октября отмечают День аптечного техника, Собор Казанских святых, Всемирный день травм, Возвышенный день, День электронных таблиц, День пасты, День крайностей и День посиделок при свечах.

18 октября

В этот день отмечают такие праздники и значимые даты: День памяти войсковой казачьей славы, Европейский день борьбы против торговли людьми, Международный день галстука, Всемирный день менопаузы, День шоколадного кекса, День без бороды, День европейского бобра, День кудесника, Всемирный день женского счастья.

19 октября

19 октября отмечают свой праздник российские лицеисты. Еще это Международный день кредитных союзов, День написания письма в будущее, День новых друзей, День супа из морепродуктов, Всемирный день детской кости и суставов, День раздавленных пузырей.

20 октября

20 октября отмечают свой праздник военные связисты, авиадиспетчеры и повара. Также празднуют День маммографии, Международный день шампанского, Праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление», Международный день ленивца, День пополнения запасов на зиму, День анекдотических собраний, День сочинительства, День информационной перегрузки, День фруктов в бренди.

21 октября

День лабиринта, День домашнего кино, Всемирный день пения, Сладкий день, День дагестанской культуры и языков, День цемента, День разноцветных зонтов, День болтовни, День рептилий, Международный день начос, День тыквенного чизкейка – такие праздники отмечают 21 октября.

22 октября

Этот день -Международный день заикающихся людей. А еще 21 октября отмечают Международный день тещи. Что характерно, в этот же день празднуют и Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины. 21 октября считается Днем орехов, праздником «Белых журавлей» и днем психофизики.

23 октября

Свой профессиональный праздник 23 октября отмечают работники рекламы, телеведущих ток-шоу и школьных библиотек. Также это Международный день снежного барса, День гаражиста, День консервирования, День «Шлепни надоедливого коллегу», День рождения iPod и День отбрасывания хвоста. В народе этот день называется Евлампий Зимоуказатель. По погоде 23 октября предсказывали, какой будет зима. Если «рога» месяца в этот день указывают на север. То зима будет суровой, а если на юг, то мягкой и слякотной. Если 23 октября нет морозов, то и ближайшие 4 недели ждать зимы не стоит.

24 октября

24 октября отмечают День Организации Объединенных Наций и День подразделений специального назначения в РФ. Также это праздники любителей бильярда, любителей теплых носков, день вареной колбасы и день психа.

25 октября

В этот день отмечают профессиональные праздники: День работника кабельной промышленности, День таможенника Российской Федерации, День маркетолога, Международный день художника. Также 25 октября - Международный день борьбы женщин за мир, Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери, Всемирный день макарон, День жирных продуктов и День трубного зова дальних странствий.

26 октября

26 октября не богат на праздничные даты. Отмечают Международный день без бумаги, Праздник приятных неожиданностей, Праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы, День кутания в пледы, День тыквы, День пирога с фаршем, а также День и ночь воя на луну.

27 октября

Праздники 27 октября: Всемирный день аудиовизуального наследия, Пятница Франкенштейна, День хлебных палочек, Международный день плюшевого мишки, День наставничества, День осенних миражей и День банданы. В народе этот день называют Параскева Грязниха. Женщины на Руси начинали трепать лен, а вечером выходили на улицы в своих лучших нарядах и демонстрировали свои таланты в рукоделии. Также на Параскеву Грязниху нельзя стирать и прясть пряжу, а можно только шить, мять и трепать лен.

28 октября

Сразу несколько больших праздников выпадает на 28 октября. Это Всероссийский день гимнастики, День создания армейской авиации России, Международный день анимации, День Бабушек и Дедушек, Всемирный день дзюдо, Праздник иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» и День иммигрантов.

29 октября

Самый главный праздник 29 октября – День автомобилиста, полное название праздника День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Также это и День вневедомственной охраны. Кроме того, 29 октября в календаре праздников значатся ка Всемирный день борьбы с инсультом, Международный день псориаза и Всемирный день врача ультразвуковой диагностики. Из абсурдных, но забавных праздников на этот день выпадают День говоруна, День овсянки и День длинных пестрых шарфов.

30 октября

30 октября – День памяти жертв политических репрессий, День инженера-механика и День основания ВМФ России. Также в этот день празднуют День тренера, Международный день ортопедических медсестер, День кукурузных конфет, День мокрых корок, День создания великолепных похорон и День улыбающихся каменных львов.

31 октября