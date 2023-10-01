Как собирают грибы в разных странах мира

В российских лесах ежегодно произрастает около 500 видов съедобных грибов, большинство из которых считаются опасными для здоровья в других странах.

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За границей в пищевых целях в основном используются искусственно культивируемые грибы, в то время как естественно произрастающие грибы пользуются популярностью у русских и других восточнославянских народов.

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Помимо широко употребляемых лисичек, белых грибов, трюфелей и шампиньонов, в корзинки русских грибников попадают маслята, подосиновики, подберезовики, моховики, сморчки, подгруздки, опята, говорушки, сыроежки, рядовки, дождевики, чешуйчатки, вешенки, свинушки, чесночники и даже дальневосточные гребенчатые ежевики, которые напоминают по вкусу морепродукты.

В любом ресторане русской национальной кухни в меню обязательно будут засоленные грузди и рыжики, которые с XVII века экспортируются в различные европейские страны в качестве деликатеса. О большой любви немцев и венгров к этому блюду говорит тот факт, что название гриба рыжик на этих языках звучит также, как на русском.

Мясо бедняков

Неблагоприятные климатические и природные условия России ограничили ассортимент растительной пищи, поэтому обилие лесных грибов и ягод стали ценным кулинарным ресурсом.

Во время многочисленных церковных постов, богатые витаминами и минеральными веществами грибы, были прекрасной альтернативой мясу, поскольку содержат в себе кладезь легкоусвояемого белка.

Прозванные на западе «мясом бедняков» грибы, на Руси изначально именовались «губами», а процесс их сбора величался не иначе как «ломать губы». Раньше на эту трудоемкую работу выходили всей деревней. Излишки урожая продавали на ярмарках, самая известная из которых проходила в городке Судиславль (Костромская губерния), а основную часть заготавливали на зиму. Русские хозяйки знали толк в жарке, варке, сушке, засолке и маринаде грибов, и умели готовить из них всевозможные похлёбки, супы и пироги, которые занимали почётное место не только на повседневном, но и на царском праздничном столе.

Запрещенные грибы

Самыми культивируемыми грибами в мире считаются содержащие 20 важных для человека аминокислот шампиньоны, в разном виде входящие в состав множества блюд. Должную конкуренцию им составляют благородные трюфели, «мясистые» белые грибы, а также яркие лисички, в большом количестве закупаемые на территории России.

В Италии, любой желающий отправиться на «тихую охоту» должен в обязательном порядке получить специальную лицензию, свидетельствующую, что человек знаком с азами грибоведения и подтвердил свои знания на экзамене.

В Испании тоже нужно административное разрешение для того, чтобы иметь возможность прогуляться по рукотворным маршрутам грибных заповедников, где вместе с проводником или в одиночку можно собрать не более 6-ти килограммов лисичек, черного трюфеля, рыжиков и королевских вешенок.

В Скандинавии, Германии и Исландии люди собирают грибы только для развлечения, в пищу лесные дары они не употребляют.

В религиозных исламских странах, грибы запрещены Кораном, а израильтяне и все кто исповедует иудаизм, могут вкушать только лисички, поскольку лишь в них практически не заводятся черви.