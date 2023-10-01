Медвежонок напугал жителей села в Новосибирской области

В Новосибирской области молодой медведь терроризирует жителей села Троицкое. Медвежонок пробрался в огороды и напугал местных жителей. Об этом сообщили в Telagram-канале «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел вечером 29 сентября в селе Троицкое в Чистоозерном районе Новосибирской области. В социальных сетях очевидцы опубликовали видео, на котором местные жители прогоняют медвежонка из села.

Однако сельчане отметили, что уже на следующий день косолапый вернулся в огороды. Местные жители вызвали охотоведов, которые в итоге прогнали зверя. По словам сельчан, они очень перепугались, так как обычно к ним не приходят медведи.