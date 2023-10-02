Мужчина 4 года притворялся студентом из страха перед родителями

Мужчина четыре года изображал студента и обманывал родителей. Об этом рассказал один из пользователей платформы Reddit.

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Пользователь под ником Latter-Scabey5936 утверждает, что во время обучения в бизнес-школе West Coast school в 1980-е годы стал свидетелем необычного случая. Он учился на втором курсе, когда к его студенческому братству присоединился первокурсник по имени Уолтер.

Уолтер провалил все экзамены после первого же семестра, и его исключили. Однако парень боялся рассказать о произошедшем родителям и подделал свои оценки в аттестационных листках при помощи таких же листков, которые одолжил у друзей-отличников. Он заменил плохие оценки на «отлично» и «хорошо» и отправил результат родителям. Те поверили ему и прислали деньги на оплату следующего семестра.

После такого успеха Уолтер решил не останавливаться. На протяжении четырех лет он жил в доме студенческого братства и раз в семестр собирал документы с результатами бывших однокурсников. Из их сданных экзаменов он создавал свой список пройденных курсов и продолжал веселиться на родительские деньги.

Для «выпускного» Уолтер одолжил мантию и шапочку выпускника у приятелей и позвал родных на стадион на общую церемонию нескольких колледжей вместо актового зала своей бизнес-школы. Там он позировал для фото с пустым футляром для диплома и с друзьями, которые подыгрывали ему.