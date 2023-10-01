«Балтийский Варяг»: чем подвиг матросов «Сивуча» так поразил немцев

Сегодня подвиг Петра Черкасова и его команды практически забыт. Однако именно благодаря Черкасову и его подчиненным был сорван план прорыва германского флота в Рижский залив. В честь русских героев немцы даже решились сыграть российский гимн.

Путь к подвигу

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Петр Нилович Черкасов родился в 1882 году в Нижнем Новгороде в семье морского офицера. Он решил продолжить семейную традицию, так как его братья также служили на флоте. Еще будучи молодым офицером, Петр Нилович принимал участие в сражениях Русско-японской войны в составе экипажа миноносца «Властный». После этого он окончил Николаевскую Морскую академию и успел послужить на различных кораблях, получив несколько наград.

Незадолго до начала Первой мировой войны Петр Черкасов стал командиром ----. Эта лодка, построенная в Петербурге и введенная в строй в 1908 году, входила в состав дивизии Балтийского флота. Она была оснащена двумя 120-миллиметровыми и четырьмя 75-миллиметровыми пушками, а также тремя пулеметами. Именно на «Сивуче» Черкасов совершил свой легендарный подвиг.

Неравный бой Во время Первой мировой войны «Сивуч» активно использовался для выполнения боевых задач: лодка обстреливала вражеские позиции на берегу, устанавливала мины и осуществляла патрулирование. Во время одного из таких походов, августовским вечером 1915 года, канлодка повстречалась с германским крейсером «Аугсбург». Петр Черкасов скомандовал: «К бою!», после чего началось ожесточенное сражение, в ходе которого на помощь «Аугсбургу» поспешили и другие немецкие корабли «Нассау» и «Позен».

Выяснилось, что упомянутые корабли прибыли на подмогу «Аугсбургу», так как его капитан был уверен, что ему дал отпор русский линкор «Слава». Он так и доложил адмиралу Шмидту, который, узнав правду, пришел в ярость. Одна единственная канонерская лодка по сути вступила в неравный бой. Хотя «Сивуч» палил по противнику до последнего, пока воды Рижского залива навсегда не сомкнулись над ним и 148 членами его экипажа.

Дань смельчакам

Впрочем, нескольким матросам удалось выжить. По крайней мере, об этом сообщает на страницах своей книги «Капитан 2 ранга Черкасов» Владимир Шигин. По словам Шигина, немцы, пораженные смелостью русских, сами спасали тех, кому посчастливилось уцелеть. На борту «Нассау» врагов торжественно встречали капитан и вся команда. Мало того, корабельный оркестр играл в честь смельчаков российский гимн. Это было в первый и последний раз за всю историю Первой мировой войны.