Кинолог рассказал, как долго можно оставлять собак одних дома

Не секрет, что многим собакам тяжело дается расставание с хозяином, а щенкам особенно. Дрессировщик собак Лорна Винтер рассказала изданию Daily Mail, какие особенности нужно учитывать, прежде чем оставлять питомца одного дома. Специалист объясняет, что четвероногие не просто скучают в пустой квартире: их жизнь полностью зависит от нас, а поэтому отсутствие хозяина вызывает у собак сильную тревогу. Но есть показатель, который подскажет, на какое время безопасно оставить зверя одного, не вызвав у него панику.

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«Все зависит от возраста. Если ваш питомец еще совсем маленький, двухмесячный, он не должен проводить в одиночестве больше часа. И дело не только в том, что ему надо сходить в туалет, — в этом возрасте у них еще и очень высокие эмоциональные потребности», — рассказала женщина.

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В три месяца уже можно рискнуть и увеличить время своего отсутствия, но стоит ограничиться максимум двумя часами. В противном случае велик шанс вернуться в квартиру с лужами на полу.

«К четырем месяцам уже можно оставлять щенка на четыре часа. Но учтите, дальше питомцу уже обязательно понадобится справить нужду, да и от объятий с вами он тоже не откажется. Так что лучше не рисковать и на всякий случай дольше трех часов не отсутствовать».

К пяти месяцам собаки уже могут контролировать мочевой пузырь в течение пяти часов. А если прибавить к этому еще и правильную дрессировку и работу с поведением, то к шести месяцам вы дойдете до отметки в шесть часов. Но не только возраст влияет на то, насколько комфортно собака будет чувствовать себя одна дома: разные породы реагируют на долгое отсутствие хозяина по-разному. Так, по словам кинолога, чихуахуа, таксы и бигли переживают достаточно сильно, а вот грейхаундам и чау-чау одиночество дается намного легче.