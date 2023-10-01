Кинолог рассказал, как долго можно оставлять собак одних дома, и назвал самые 3 самые привязанные к хозяину породы
Не секрет, что многим собакам тяжело дается расставание с хозяином, а щенкам особенно. Дрессировщик собак Лорна Винтер рассказала изданию Daily Mail, какие особенности нужно учитывать, прежде чем оставлять питомца одного дома. Специалист объясняет, что четвероногие не просто скучают в пустой квартире: их жизнь полностью зависит от нас, а поэтому отсутствие хозяина вызывает у собак сильную тревогу. Но есть показатель, который подскажет, на какое время безопасно оставить зверя одного, не вызвав у него панику.
«Все зависит от возраста. Если ваш питомец еще совсем маленький, двухмесячный, он не должен проводить в одиночестве больше часа. И дело не только в том, что ему надо сходить в туалет, — в этом возрасте у них еще и очень высокие эмоциональные потребности», — рассказала женщина.
В три месяца уже можно рискнуть и увеличить время своего отсутствия, но стоит ограничиться максимум двумя часами. В противном случае велик шанс вернуться в квартиру с лужами на полу.
«К четырем месяцам уже можно оставлять щенка на четыре часа. Но учтите, дальше питомцу уже обязательно понадобится справить нужду, да и от объятий с вами он тоже не откажется. Так что лучше не рисковать и на всякий случай дольше трех часов не отсутствовать».
К пяти месяцам собаки уже могут контролировать мочевой пузырь в течение пяти часов. А если прибавить к этому еще и правильную дрессировку и работу с поведением, то к шести месяцам вы дойдете до отметки в шесть часов. Но не только возраст влияет на то, насколько комфортно собака будет чувствовать себя одна дома: разные породы реагируют на долгое отсутствие хозяина по-разному. Так, по словам кинолога, чихуахуа, таксы и бигли переживают достаточно сильно, а вот грейхаундам и чау-чау одиночество дается намного легче.
Ну а если вы заметили, что собака действительно сильно волнуется и расстраивается в ваше отсутствие, Лорна дала несколько советов. Перед выходом из дома убедитесь, что пес как следует накормлен: сытость помогает снизить уровень беспокойства. Следуйте с раннего возраста структурированному распорядку дня — так у собаки появится необходимое чувство стабильности. Также вы можете попробовать утомить питомца перед своим уходом, чтобы остаток дня он только отдыхал. Лора советует не только физические нагрузки, но и те, что задействуют мозг: например, игру «Найди лакомство» со специальным ковриком для поиска еды.