День 2 октября в истории

Какие события произошли в этот день.

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День среднего профессионального образования

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Праздник преподавателей и учащихся профессионально-технических училищ, колледжей и профессиональных лицеев, а также техникумов был установлен Указом Президента РФ от 25 июля 2022 года по предложению Минпросвещения РФ.

Дата выбрана не случайно: 2 октября 1940 года был принят указ Президиума Верхового Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР». В соответствии с документом в стране были созданы три типа училищ: ремесленные и железнодорожные училища, а также школы фабрично-заводского обучения. Уже через год эти учебные заведения подготовили 250 тысяч молодых рабочих для промышленности, строительства и железнодорожного транспорта.

Сегодня на территории России работают порядка 3 тысяч профессиональных образовательных организаций, а также более 300 вузов и 400 филиалов, которые реализуют программы среднего профессионального образования (СПО). По программам СПО учатся свыше 3,4 миллиона студентов.

День метростроителя

Профессиональный праздник был установлен указом Президента РФ от 23 января 2023 года.

Второго октября 1931 года Совнарком СССР утвердил положение о создании Метростроя (ныне АО «МОСМЕТРОСТРОЙ»). Эта советская, а теперь российская строительная компания — основной подрядчик строительства Московского метрополитена. Сотрудниками компании возведено почти 200 из 288 действующих станций Московского метро и МЦК.

Международный день ненасилия

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2007 году. В этот день родился Махатма Ганди — руководитель движения за независимость Индии и основоположник философии ненасилия.

В Индии 2 октября отмечают национальный праздник — Ганди Джаянти — в честь дня рождения Ганди, который официально назван в стране Отцом нации.

Международный день социального педагога

Учрежден в 2009 году в Копенгагене на XVII Международной конференции социальных педагогов.

Социальный педагог — это специалист, который помогает детям и взрослым найти свое место в обществе, раскрыть потенциал, реализовать таланты, преодолеть непростой период, решить конфликт. Чаще он работает с трудными подростками и неблагополучными семьями.

Всемирный день Хабитат

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 17 декабря 1985 года. Отмечается в первый понедельник октября.

Цель праздника, название которого происходит от французского habitat («жилище»), — привлечь внимание к состоянию городов, напомнить о праве каждого человека на достойное жилье и о коллективной ответственности за будущее городской среды.

С 1985 года в этот день вручается «Всемирная премия Хабитат». Она присуждается за новаторские и практичные проекты, направленные на удовлетворение потребностей в жилье.

Всемирный день архитектуры

Международный профессиональный праздник архитекторов установлен в 1985 году по инициативе Международного союза архитекторов (МСА). Первоначально он праздновался в первый понедельник июля, а в 1996 году, на двадцатой Генеральной ассамблее МСА, было принято решение о его переносе на первый понедельник октября — на день, когда отмечается Всемирный день Хабитат.

Всемирный день архитектуры имеет свои традиции. В этот день проводятся различные конференции и форумы, на которых архитекторы делятся своими знаниями и опытом, а также решают проблемы, связанные со строительством и реставрацией зданий. Организовываются выставки и экскурсии.

Международный день врача

Отмечается в первый понедельник октября. Инициаторами его учреждения в 1971 году выступили Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ».

80 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны была завершена Смоленская стратегическая наступательная операция под кодовым названием «Суворов»

В операции, которая началась 7 августа 1943 года, были задействованы войска Западного и Калининского фронтов под командованием Василия Соколовского и Андрея Еременко. Им противостояли 3-я танковая и 4-я полевая армия, а также часть соединений 9-й полевой армии группы армий «Центр» под командованием Гюнтера Клюге.

Советские войска освободили Смоленскую область и часть Калининской (ныне Тверской) области и положили начало освобождению Белорусской ССР.

145 лет назад (1878) в Санкт-Петербурге открылись Высшие женские (Бестужевские) курсы

Второго октября 1878 года в Санкт-Петербурге в здании Александровской гимназии на Гороховой улице состоялось торжественное открытие первого высшего учебного заведения для женщин в России — Высших женских курсов. Их организаторами были известные общественные деятели и ученые - А.Н. Бекетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, А.М. Бутлеров, а также лидеры женского движения А.П. Философова, Н.В. Стасова, О.А. Мордвинова, В.П. Тарновская, Н.А. Белозерская, Е.И. Конради, М.А. Менжинская. Курсы возглавил историк К.Н. Бестужев-Рюмин, и в честь него они получили неофициальное название — Бестужевские.

За 40 лет существования курсов их окончили свыше 6 тысяч человек. В основном выпускницы шли работать преподавателями, библиотекарями, но из рядов бестужевок вышли и выдающиеся ученые, писательницы, деятели общественного движения.

255 лет назад (1768) Екатерина II утвердила приговор «кровавой помещице» — Дарье Николаевне Салтыковой

Деяния Дарьи Салтыковой, более известной как Салтычиха, поражают своей жесткостью: в течение шести лет она зверски убила и замучила более 130 крепостных. Крестьяне пытались жаловаться на свою помещицу, но благодаря своим связям и взяткам Салтыкова не только не несла никакой ответственности, но и добивалась того, что на каторгу отправлялись сами жалобщики.

Возможно, преступления «кровавой помещицы» так и остались бы в тайне, но в 1762 году с челобитной к Екатерине II удалось попасть двум крепостным — Савелию Мартынову и Ермолаю Ильину. Императрица была поражена злодеяниями Салтыковой. Началось расследование, которое длилось 6 лет. Следователям удалось собрать доказательства по убийству только 75 человек.

2 октября 1768 года Екатерина II утвердила приговор Дарье Салтыковой. Ее лишили дворянского звания и запретили пожизненно именоваться по фамилии отца или мужа. Также Салтычиха была приговорена к «особому поносительному зрелищу». Она час стояла прикованной на эшафоте, а над ее головой висела надпись: «Мучительница и душегубица». После этого Салтычиха была пожизненно сослана в монастырь.