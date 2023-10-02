Нобелевские премии: цифры и факты

С 2 по 9 октября 2023 года в Стокгольме и Осло будут объявлены лауреаты Нобелевских премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля.

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Факты о лауреатах

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В 1901-2022 годах премии присуждались 615 раз. Учитывая некоторых лауреатов, которые были отмечены премиями более одного раза, в настоящее время в списке 954 человека и 27 организаций (по данным официального сайта; без учета повторных вручений - 959 человек и 30 организаций ). Среди награжденных 61 женщина. В числе лауреатов 28 российских и советских ученых, литераторов и общественно-политических деятелей (включая тех, кто получил образование в нашей стране и впоследствии принял другое гражданство).

Средний возраст награжденных составляет 60 лет. Самой молодой обладательницей награды стала 17-летняя правозащитница из Пакистана Малала Юсуфзаи, отмеченная премией мира в 2014 году (до нее - 25-летний английский физик Лоуренс Брэгг, удостоенный награды в 1915 году).

Старейший лауреат - американский ученый Джон Гудинаф, получивший премию по химии в 2019 году в возрасте 97 лет (умер в 2023 году). Из ныне живущих самым возрастным обладателем награды является японско-американский климатолог Сюкуро Манаби - лауреат премии по физике 2021 года (получил ее в возрасте 90 лет).

Несколько человек были удостоены премии дважды: Мария Кюри была награждена премиями по физике (1903) и по химии (1911), Лайнус Полинг был удостоен премии по химии (1954) и премии мира (1962), Джон Бардин дважды получил премию по физике - в 1956 и 1972 годах, Фредерик Сэнгер дважды становился обладателем премии по химии - в 1958 и в 1980 годах, Барри Шарплесс получил премию по химии в 2001 и 2022 годах.

Международный комитет Красного Креста был награжден премией мира в 1917, в 1944 и в 1963 годах, а Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев - в 1954 и в 1981 годах.

Среди нобелевских лауреатов немало родственников, включая шесть семейных пар: Мария и Пьер Кюри (1903, физика), Ирэн Жолио-Кюри и Фредерик Жолио (1935, химия), Герти и Карл Кори (1947, физиология и медицина), Гуннар Мюрдаль (1974, экономика) и Альва Мюрдаль (1982, премия мира), Май-Бритт и Эдвард Мозер (2014, физиология и медицина), Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи (2019, экономика).

Шесть раз обладателями премий становились отцы и сыновья, в том числе физики Нильс и Оге Бор (1922 и 1975 годы). Кроме того, премию получали братья Ян Тинберген (1969, экономика) и Николаас Тинберген (1973, медицина).

Как лауреаты использовали денежную часть премий

По традиции лауреаты направляют премиальные деньги на развитие науки или благотворительность. Однако на сайте Нобелевских премий приводятся факты использования премий и в других целях. Например, Альберт Эйнштейн, получивший награду по физике в 1921 году, перечислил ее денежную часть на содержание своей первой жены Милевы Марич и двух сыновей.

Иван Бунин премию по литературе 1933 года потратил на светские мероприятия и помощь русским эмигрантам во Франции. Лауреаты премии по химии 1993 года американец Филипп Шарп и британец Ричард Робертс использовали средства на покупку старинного дома и строительство крикетной площадки соответственно.

Британский биохимик Пол Нерс, награжденный в 2001 году, вложил часть средств в модернизацию своего мотоцикла. Турецкий писатель Орхан Памук, удостоенный награды в 2006 году, открыл в Стамбуле музей, в котором представлены предметы из повседневной жизни страны второй половины ХХ века.

Отказы от премий

Некоторые лауреаты отказались от премий. Среди них - немецкие ученые Рихард Кун (1938 год, химия), Адольф Бутенандт и Герхард Домагк (1939 год, химия и физиология и медицина), которые были вынуждены пойти на такой шаг, так как в нацистской Германии принимать Нобелевские премии было запрещено. Все трое смогли получить дипломы и медали после окончания Второй мировой войны.

В 1958 году от премии по литературе под давлением властей отказался Борис Пастернак. В СССР посчитали его роман "Доктор Живаго", опубликованный за границей, "идеологически вредным". Медаль и диплом были вручены его сыну в Стокгольме в декабре 1989 года. От премии по литературе отказался также французский романист и философ Жан-Поль Сартр (1964). В официальном письме Нобелевскому комитету свое решение Сартр мотивировал "личными причинами" (он последовательно отказывался от всех официальных наград).