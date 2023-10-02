Почтальонша спасла жизнь укушенной ядовитой змеей собаке

Сотрудница почтовой службы США спасла жизнь биглю, укушенному ядовитой змеей. Об этом сообщает Fox Business.

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Холл Пригмор из штата Джорджия разносила почту, когда заметила, как собака одной из клиенток испугалась чего-то в траве. Почтальонша подошла ближе и увидела на земле ядовитую змею. Она сразу определила, что это медноголовый щитомордник. На ее глазах пресмыкающееся укусило бигля в спину.

Пригмор выяснила, где находится дом владелицы собаки, и позвонила в дверь, чтобы сообщить о случившемся. Женщине никто не ответил. Тогда она подошла к камере видеонаблюдения в задней части дома, написала в телефоне, что бигля укусила змея, а затем показала сообщение в камеру. После этого Пригмор отвезла пса в ветеринарную клинику, где ему оказали помощь.

Ветеринар, который лечил бигля, смог связаться с его владелицей. Ей оказалась учительница четвертого класса Келси Проктор, которая в это время находилась на работе. Она от всего сердца поблагодарила Пригмор, когда узнала о ее добром поступке.

У спасшей собаку почтальонши есть три домашних питомца. Женщина надеется, что кто-то поступит так же в том случае, если ее собственные животные попадут в подобную ситуацию.