Раскрыт секрет мурлыканья кошек

Ученые раскрыли механизм мурлыканья кошек. Исследование показало, что в этом процессе не задействованы активные мышечные сокращения.

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Авторами научной работы стали представители Венского университета в Австрии вместе с коллегами из других стран. Они пришли к выводу, что мурлыканье является «пассивным аэродинамическим явлением», которое продолжается автоматически после того, как мозг посылает соответствующий сигнал.

Голосовые связки кошек значительно короче, чем у людей. Тем не менее, при мурлыкании они издают низкий звук. Ученые установили, что это происходит благодаря коллагеновым и эластиновым волокнам в соединительных тканях голосовых связок. Они расположены в структурах, которые «гасят» высокие частоты издаваемых звуков. Таким образом кошик могут издавать звуки в диапазоне от 25 до 30 Гц.

«Кошачьи гортани могут легко издавать звуки в режиме мурлыканья с основными частотами от 25 до 30 Гц без участия нервной системы или мышечных сокращений», – заключили исследователи.

При этом причина, по которой кошки мурлычут, остается загадкой. По самой распространенной теории, мурлыканье указывает на удовлетворенность животного и поощряет дальнейшее взаимодействие с людьми. Но некоторые исследования предполагают, что мурлыканье может быть связано с механизмом исцеления, сообщает Current Biology.