День 3 октября в истории

Чем примечательна эта дата.

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День ОМОНа

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Профессиональный праздник был установлен приказом министра внутренних дел в марте 2002 года.

Первые отряды милиции особого назначения (с 2011 года — Отряды мобильные особого назначения) созданы 35 лет назад — 3 октября 1988 года. Они были сформированы в Белорусской ССР, Украинской ССР и Казахской ССР, а также в 14 регионах РСФСР (Москве, Ленинграде, Перми, Свердловске и других городах). Новые подразделения отличались от обычной милиции большей мобильностью и более высоким уровнем подготовки.

После распада СССР ОМОН остался лишь в Москве и Санкт-Петербурге, но уже к концу 1990-х годов такие подразделения были сформированы во всех регионах России.

Сотрудников ОМОНа привлекают: к охране общественного порядка при проведении различных мероприятий, к проведению специальных операций по пресечению актов терроризма, освобождению заложников, изъятию незаконно хранящегося оружия, обезвреживанию незаконных вооруженных формирований и др. Подразделения ОМОН участвуют в обеспечения порядка и безопасности в «горячих точках» на территории России.

В апреле 2016 года спецподразделения ОМОНа вошли в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

Дата выбрана в память об американском общественном деятеле XIX века Джоне Финче. Всю свою жизнь он посвятил борьбе с пьянством, проводя лекции и семинары на тему вреда алкоголя.

30 лет назад (1993) противостояние Верховного Совета РСФСР во главе с Русланом Хасбулатовым и президента Бориса Ельцина перешло в вооруженное столкновение

События октября 1993 года стали кульминацией внутриполитического кризиса в России, который начался в 1992 году. Он был вызван противостоянием двух политических сил. С одной стороны — сторонники Президента России Бориса Ельцина, которые выступали за принятие новой Конституции, усиление президентской власти и экономические реформы, а с другой — руководство Верховного Совета РСФСР, ряд народных депутатов и вице-президент России Александр Руцкой, которые хотели сохранить всю полноту власти у Съезда, и были резко против проведения реформ.

В конце сентября 1993 года Борис Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов. В свою очередь, Верховный Совет принял постановление о прекращении полномочий Ельцина, а исполнение обязанностей главы государства были возложены на Александра Руцкого.

Сторонники Верховного Совета сформировали отряды самообороны Белого дома, стали проводить акции протеста и возводить баррикады в центре Москвы. Борис Ельцин и председатель Правительства Виктор Черномырдин потребовали от лидеров оппозиции до 4 октября вывести из Белого дома людей и сдать оружие.

3 октября протестующие по приказу Александра Руцкого захватили здание московской мэрии и предприняли попытку взять штурмом телецентр Останкино. Вечером того же дня Президент России Борис Ельцин ввел в Москве чрезвычайное положение. В город были введены военные части и подразделения.

4 октября правительственные войска окружили Белый дом, и к вечеру сопротивление оппозиции было сломлено. Руководители обороны Белого дома (Александр Руцкой, Руслан Хасбулатов и другие) были арестованы. В 1994 году они были амнистированы.

55 лет назад (1968) состоялся первый полет турбореактивного пассажирского самолета Ту-154

В воздух его поднял экипаж под командованием летчика-испытателя Юрия Сухова.

Серийное производство лайнера началось в 1970 году на Куйбышевском авиационном заводе № 18 (ныне «Авиакор»).