Как «Курьер» научил танцевать брейк-данс весь СССР?

Они носили бесформенные ветровки, двигались как роботы и считались невероятно крутыми. Брейкдансеры в СССР были особенно популярны во второй половине 80-х. В это время молодежь массово училась технике ломаных движений, перекрашивала кроссовки в яркие цвета, баттлила на улицах и школьных дискотеках, а еще без конца пересматривала фильм «Курьер».

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О том, как драматичная лента Карена Шахназарова стала главным самоучителем по брейк-дансу для советских мальчишек и девчонок – читайте в материале MIR24.TV.

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Смотрите х/ф «Курьер» 5 октября в 23:05 и 7 октября в 23:15 на телеканале «МИР».

Предпосылки

Динамичный акробатический танец «брейкинг» начал зарождаться на улицах Бронкса еще в начале 70-х. А уже в следующем десятилетии вся Америка восхищенно наблюдала за виртуозными трюками танцоров, падающих на землю и вращающихся на руках и головах. Постепенно необычное искусство стало распространяться и по миру.

Однако советской молодежи модные западные веяния долгие годы были недоступны из-за «железного занавеса». Все изменили Летние Олимпийские игры в Москве. После масштабного спортивного мероприятия в стране стали появляться отголоски американской культуры. Люди попробовали колу и фанту, оценили практичность кроссовок и понемногу заговорили по-английски.

Распространение магнитофонов и кассет послужило широкой популяризации рока в СССР. В 1983 году в Ленинграде состоялся первый рок-фестиваль, который оказался значительным событием не только для поклонников жанра, но и для всех неформальных объединений. В обществе больше не осуждались любые проявления индивидуальности, и новые молодежные веяния принимались старшим поколением все снисходительнее.

Первые брейк-тусовки

В 1984 году выходят первые американские фильмы, посвященные брейк-дансу: две части «Breakin’» и «Beat Street». Посмотреть их в Союзе могли только обладатели видеомагнитофонов – в основном это были дети дипломатов, партийных функционеров и тех, кто так или иначе мог выезжать за границу. Закономерно, что именно эти молодые люди и стали первыми разучивать необычные движения и трюки. Одеваться тоже старались по-новому. Подростки уже не боялись ярких сочетаний цветов и самостоятельно перекрашивали черные и коричневые кроссовки, предварительно обесцвечивая их в хлорке.

Со временем новомодный танец начал набирать популярность. Увидеть ребят, практикующих резкие, ломаные движения, можно было на улицах, во дворах, на спортивных и танцевальных площадках. Правда, справиться со своим телом удавалось далеко не каждому, и многие в этих попытках выглядели весьма комично. Так в крупных городах стали появляться специальные секции по брейкингу.

Когда в Москве открыли Арбат, там сразу же стали собираться уличные музыканты и танцоры. Естественно, улицу облюбовали для своих выступлений и брейкдансеры. Впрочем, самым популярным местом для брейк-тусовок в столице стало кафе «У фонтана», или как его еще назвали «Молоко». Здесь начинали свой творческий путь Андрей Макаревич и Владимир Пресняков-младший. В это же место приходят и главные герои будущего кинохита «Курьер».

Мир24

Феномен «Курьера»

В 1986 году в прокат выходит лирическая комедия Карена Шахназарова о простом парне Иване Мирошникове, который не поступил в институт после школы и устроился курьером в редакцию журнала. Картина о мечущемся подростке стала отражением эпохи перестройки и сразу же нашла отклик у отечественных зрителей. В первый год ее посмотрели более 50 миллионов человек.

Вечные проблемы отцов и детей, актуальная для позднего СССР повестка, хлесткие цитаты главного героя и стильные наряды его прекрасной спутницы – лента давала много поводов для обсуждений и оценок. Особое внимание зрителей привлекало современное музыкальное оформление и сцены с брейком-дансом.

«Курьер» стал первым советским фильмом, в котором показали новую субкультуру и отношение молодого поколения к этому танцу. Картину пересматривали по нескольку раз, удивляясь мастерству уличных танцоров и переслушивая «Rockit» B. T. & The City Slickers в конце ленты.

Танцуют все

Финальная сцена с брейк-дансом стала одним из самых запоминающихся эпизодов картины. Чтобы снять эти кадры, Карен Шахназаров пришел в милицию и попросил согнать ему шпану для массовки. Однако научить хулиганов модным движениям оказалось непросто – в перерывах ребята сбегали с площадки и участвовали в драках. Ситуацию спасали гримеры, которые умудрялись тщательно скрывать ссадины и синяки молодых артистов.

Впрочем, на съемках присутствовали и опытные брейк-данс-танцоры. Многие из них представляли знаменитую школу «Правда», выпускники которой выступали за страну на соревнованиях. Говорят, когда-то существовал эпизод, в котором к танцующей толпе присоединяется и главный герой фильма. Сначала он наблюдает за движениями ребят со стороны, а потом выходит в центр круга и пытается повторить их. Однако эту сцену вырезали при монтаже.

Помимо «Курьера», брейк-данс засветился на экране в фильме «Танцы на крыше» и в нескольких музыкальных клипах, среди которых «Рыжий кот» и «Карабас-Барабас». Все это послужило стремительному увеличению аудитории, интересующейся танцем.

В итоге брейкинг заметили на государственном уровне. По всей стране стали организовываться брейк-данс-фестивали и баттлы. А в Эстонии прошел первый всесоюзный брейкинг-фестиваль под названием Modern Tants. Позже похожие мероприятия устраивались в Беларуси и на Украине.

Олимпийская дисциплина

Вместе с рассветом брейкинг-культуры развивались и другие неформальные объединения: рокеры, хиппи, панки, металлисты. Конец 80-х прочно вошел в историю СССР как время триумфа русского рока. В этот период гремит фильм «Асса» Сергея Соловьева, набирают популярность музыкальные группы «Аквариум», «Браво» и «Кино». Волна брейкинга начала постепенно сходить на нет.

Тем не менее артисты, виртуозно овладевшие танцем, нашли себя в новом культурном направлении. Они стали частью зарождающейся хип-хоп индустрии. Танцоры из прославленных коллективов примыкали к первым рэп-исполнителям. Пока одни читали текст, другие поддерживали ритм с помощью танца. Так появились группы «Мальчишник», DMJ, «Черное и белое», Bad Balance и многие другие.