Почему Китай поссорился с СССР после смерти Сталина

В период после Второй мировой войны и смерти Иосифа Сталина, отношения между Китаем и Советским Союзом начали испытывать серьезные напряжения. Эта ссора, которая впоследствии привела к разрыву дружеских связей между двумя странами, имела множество причин, включая идеологические, политические и геополитические факторы.

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Одной из основных причин ссоры между Китаем и СССР была идеологическая разногласия. После смерти Сталина, в Советском Союзе начался процесс десталинизации, который подразумевал отказ от некоторых политик и методов, применяемых при его правлении. Однако, Китайский Коммунистический Партия (ККП) под руководством Мао Цзэдуна продолжала придерживаться сталинистской модели социализма. Это привело к идеологическому разрыву между двумя странами, так как СССР начал считать Китай неправильно ориентированным идеологически.

Политические факторы также сыграли свою роль в ссоре между Китаем и СССР. В период после смерти Сталина, Советский Союз стремился к укреплению своего влияния в Восточной Европе и других странах. Однако, Китай не соглашался с этим, так как считал, что СССР пытается установить гегемонию над коммунистическим движением в мире. Китай также не одобрял политику СССР в отношении Тайваня, считая ее недостаточно решительной.