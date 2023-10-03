Нежность: от каких гормонов она зависит

Нежность - это эмоциональное состояние, которое может вызывать у нас ощущение комфорта, сопереживания и любви. Однако, мало кто задумывается о том, что наше чувство нежности может быть связано с гормонами, вырабатываемыми нашим организмом.

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Один из главных гормонов, связанных с нежностью, - окситоцин. Этот гормон, также известный как "гормон любви", вырабатывается в гипоталамусе и высвобождается в кровь через задний лепесток гипофиза. Окситоцин играет важную роль в формировании связей между людьми, особенно в отношениях матери и ребенка. Исследования показывают, что уровень окситоцина повышается во время физического контакта, такого как объятия или поцелуи, и это способствует укреплению эмоциональной связи между людьми.

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Другой гормон, который играет роль в проявлении нежности, - вазопрессин. Вазопрессин, или "гормон привязанности", также вырабатывается в гипоталамусе и участвует в регуляции социального поведения. Исследования показывают, что уровень вазопрессина может быть связан с уровнем привязанности и преданности в романтических отношениях. Высокий уровень вазопрессина может способствовать формированию долгосрочных и глубоких связей между партнерами.

Кроме того, серотонин, известный как "гормон счастья", также может играть роль в проявлении нежности. Серотонин влияет на наше настроение и эмоциональное состояние. Исследования показывают, что низкий уровень серотонина может быть связан с повышенной агрессивностью и недостатком эмпатии, что может препятствовать проявлению нежности. С другой стороны, высокий уровень серотонина может способствовать чувству спокойствия и сопереживания, что способствует проявлению нежности в отношениях.