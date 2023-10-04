Какие праздники отмечают в России и мире 4 октября

В России и во всем мире 4 октября отмечают ряд важных и интересных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества.

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В нашей стране в эту дату празднуют День Космических войск России, а по всей планете (среди наиболее знаменательного) отмечают Всемирный день животных и День водки в США.

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Всемирный день животных

Дата 4 октября была выбрана по той причине, что этот день известен как день памяти о католическом святом Франциске Ассизском, который считается покровителем животных. Церкви ряда стран проводят службы, посвященные Всемирному дню животных, либо 4 октября, либо в день, близкий к этой дате.

Общества защиты животных ежегодно организуют разнообразные массовые мероприятия и акции, посвященные дате. В России этот день отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных.

По информации Всемирного фонда природы*, каждый час на Земле исчезают три вида животных, 70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно, а четверть всех видов флоры и фауны перестанет существовать в ближайшее время. За период с 1970 по 2016 год численность популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократилась в среднем на 68 процентов.

День Космических войск России

Это праздник тех, кто посвятил себя работе над созданием космических аппаратов оборонного назначения, кто осуществлял и осуществляет их запуски.

Первые воинские части космического назначения были сформированы в СССР в 1955 году, в связи с началом строительства космодрома Байконур. Еще через два года был создан Командно-измерительный комплекс управления космическими аппаратами. Выполнение космических оборонных программ — важнейшее стратегическое направление государственной политики в сфере национальной безопасности.

День водки в США

Хотя водка считается традиционно русским напитком, у нее есть поклонники по всему миру. К примеру, в США даже отмечают Национальный день водки. Впрочем, это как раз неудивительно, ведь в Америке существуют праздники, посвященные самым разным продуктам, блюдам и напиткам. Американцы выпускают более сотни разновидностей водки с различными ароматами — от фруктовых и ягодных до совсем неожиданных, таких как вкус копченого лосося, бекона, эспрессо, жвачки или арахисового масла с вареньем.