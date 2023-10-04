День 4 октября в истории

Чем примечательна эта дата.

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День Космических войск

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Памятный день Вооруженных сил РФ установ­лен указом Президента РФ от 31 мая 2006 года.

Дата была выбрана не случайно: в этот день в 1957 году в СССР был запущен первый искусственный спутник Зем­ли — «Спутник 1».

Первоначально праздник назывался День Военно-космических сил и был установлен указом Президента РФ от 10 декабря 1995 года. В 2002 году название было изменено на День Космических войск России.

Первые воинские формирования космического назначения в СССР были образованы в 1955 году для подготовки и запуска первого искусственного спутника Земли. Они стали основой современных Космических войск России.

Сегодня этот род войск решает множество задач, в частности, контролирует космическое пространство, занимается запусками и управлением спутниковых систем военного и двойного назначения.

Начинается Всемирная неделя космоса

Она проводится в соответствии с резолюцией Гене­ральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 1999 года и приурочена к запуску СССР в 1957 году пер­вого искусственного спутника Земли.

«Спутник 1» был выведен на орбиту ракетой-носителем Р-7 с полигона «Тюра-Там» (ныне космо­дром «Байконур»). Он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весом 83,6 килограмма и был оснащен четырьмя антеннами для передачи сигналов.

Над созданием искусственного спутника Земли во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Королевым работали ученые Мстислав Келдыш, Михаил Тихонравов, Вячеслав Лаппо и другие.

Первый в истории человечества искусственный спутник просуществовал до 4 января 1958 года (92 суток), совершив 1440 оборотов вокруг Земли.

Всемирная неделя космоса продлится до 10 октября.

День гражданской обороны РФ

В этот день в 1932 году Совет народных комиссаров СССР утвердил «Положение о противовоздушной обороне терри­тории СССР», в соответствии с которым создавалась местная противовоздушная оборона (МПВО). Она заложила основу отечественной системы гражданской обороны.

В годы Великой Отечественной войны бойцы МПВО обезвредили более 400 тысяч авиабомб и 3,5 миллиона артиллерийских боеприпасов.

15 июля 1961 года постановлением Совета Министров СССР МПВО была преобразована в Гражданскую оборону СССР.

После распада Советского Союза был образован Российский корпус спасателей, на базе которого, спустя год, был сформирован Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. В 1994 году он был преобразован в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Только за последнее десятилетие российские спасатели более 40 тысяч раз привлекались для ликвидации последствий различных катастроф и аварий. Им удалось спасти жизни свыше 70 тысяч человек.

Всемирный день животных

Учрежден в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, который проходил в итальянском городе Флоренция.

75 лет назад (1948) был образован Государственный фонд кинофильмов РФ (Госфильмофонд)

Он был создан постановлением Совета Министров СССР на базе Всесоюзного фильмохранилища, которое было учреждено в 1937 году.

Сегодня коллекция Госфильмофонда насчитывает свыше 70 тысяч кинолент — от картин братьев Люмьер, снятых во Франции в 1895 году, до современных российских и зарубежных фильмов. Здесь также собраны около 450 тысяч единиц хранения, имеющие отношение к киноискусству: плакаты, фотографии, литературные сценарии, монтажные листы и многое другое.

В 1997 году Госфильмофонд России вошел в Книгу рекордов Гиннесса как один из трех крупнейших киноархивов мира.

105 лет назад (1918) был создан Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова

В этот день Химический отдел Высшего совета народного хозяйства принял постановление о создании в Москве Центральной химической лаборатории.

В первые годы главной ее задачей было удовлетворение насущных потребностей страны в химической продукции. В лаборатории решались самые разнообразные задачи: от разработки методов получения мыла из нефти до бальзамирования тела Владимира Ленина. Во время Великой Отечественной войны в институте создавались материалы и средства защиты от возможного химического нападения, электрохимические взрыватели для морских и сухопутных мин, способы защиты военной техники от коррозии, каталитические обогреватели, способы регенерации воздуха на подводных лодках.